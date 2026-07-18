ΦΩΤΟ: Κακουλλής και Π. Ανδρέου πρόσφεραν χαρά στα μικρά παιδιά και τους εξήγησαν τα... μυστικά
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Επίσκεψη Παναγιώτη Ανδρέου και Ανδρόνικου Κακουλλή στο OMONOIA Summer School/Camp και ξενάγηση των παιδιών στους χώρους που χρησιμοποιεί η πρώτη ομάδα στο ΓΣΠ.
Δύο παίκτες που αναδείχθηκαν μέσα από την ακαδημία της Ομόνοιας, βρέθηκαν κοντά στα παιδιά και τους μίλησαν για το πως είναι να παίζεις στην Ομόνοια. Τους ξενάγησαν και όπως ήταν λογικό, οι Ανδρόνικος Κακουλλής και Παναγιώτης Ανδρέου, πρόσφεραν χαρά και μοίρασαν φωτογραφίας και αυτόγραφα.