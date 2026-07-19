Ρονάλντο: «Θα νικήσει εύκολα την Αργεντινή η Ισπανία»

Όλα τα βλέμματα του ποδοσφαιρικού κόσμου θα είναι στη Νέα Υόρκη το βράδυ της Κυριακής (19/07, 22:00) για τον σπουδαίο τελικό του Μουντιάλ ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή.

Η «αλμπισελέστε» θα ψάξει το 4ο αστέρι και το back to back μετά το 2022, ενώ η «ρόχα» τη δεύτερή της κούπα μετά το 2010, με τον Βραζιλιάνο θρύλο Ρονάλντο να εμφανίζεται σίγουρος πως η Ισπανία θα είναι εκείνη που θα κατακτήσει το Μουντιάλ.

«Νομίζω ότι η Ισπανία θα κερδίσει την Αργεντινή πολύ εύκολα. Για μένα, η πρωταθλήτρια θα ερχόταν από το ζευγάρι του ημιτελικού της Ισπανίας και της Γαλλίας, όποτε νομίζω ότι για την Ισπανία θα είναι εύκολο», ανέφερε στην εκτίμησή του ο Ρονάλντο.

sport-fm.gr