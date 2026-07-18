Αντίπαλος της Ομόνοιας μπήκε στο... ραντάρ της Πάφος FC

Ο Ζορζίνιο, ο οποίος αποτελεί ένα από τα αστέρια της Καϊράτ Αλμάτι, αντιπάλου της Ομόνοιας στον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League, αποτελεί σύμφωνα με δημοσίευμα, υποψήφιο στόχο για την Πάφος FC.

Oι κυπελλούχοι δεν είναι όμως οι μόνοι... μνηστήρες καθώς για τον Πορτογάλο επιθετικό, ο οποίος σκόραρε από την άσπρη βούλα στο παιχνίδι της Καϊράτ με τη Σουτιέσκα (0-2), ενδιαφέρονται δύο ομάδες του Αζερμπαϊτζάν, η Καραμπάχ και η Τουράν ενώ φαίνεται να τον καλοβλέπει και ο ΟΦΗ.

Πρόκειται για 28χρονο μεσοπιθετικό ο οποίος έχει χρηματιστηριακή αξία ένα εκατομμύριο. Προηγούμενη του ομάδα ήταν η Ντίφερντανζ από το Λουξεμβούργο.