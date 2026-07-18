Καϊράτ: Τριάρα και τώρα... Ομόνοια

Η ομάδα από το Καζακστάν επικράτησε στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος με 3-1 της Ατιράου εκτός έδρας.

Η αντίπαλος της Ομόνοιας στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού του Champions League βρέθηκε μπροστά στο σκορ με 3-0 στο 24ο λεπτό και προφανώς δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα μέχρι το φινάλε για να πάρει την νίκη.

Με αυτό το αποτέλεσμα έφτασε τους 42 βαθμούς και βρίσκεται στην πρώτη θέση και στο +2 από την Ορτάμπασι η οποία ωστόσο έχει δύο παιχνίδια λιγότερα.