Ολυμπιακός: Κρούση σε Κοτάρσκι

Άμεσες αναμένονται οι εξελίξεις στο θέμα της μεταγραφής του Κωνσταντίνου Τζολάκη στη Χαλ και στον Ολυμπιακό εξετάζουν αρκετές λύσεις για να καλυφθεί το κενό του. Εκτός από τον Στέφαν Ορτέγκα, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Νότιγχαμ Φόρεστ, στα υπόψη βρίσκεται και ο Ντομινίκ Κοτάρσκι.

Ο πρώην τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ αγωνίζεται στην Κοπεγχάγη, με την οποία έχει συμβόλαιο έως το 2030. Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν μια κρούση προς την πλευρά του Κροάτη γκολκίπερ, ο οποίος είναι θετικός να επιστρέψει στην Ελλάδα. Ωστόσο, η περίπτωσή του δεν είναι απλή, με τους Δανούς να πρέπει να αποζημιωθούν.

Ο 26χρονος πάντως θα ήθελε να φύγει από την Κοπεγχάγη, μετά από τη δύσκολη περσινή σεζόν και στον Ολυμπιακό σκέφτονται σοβαρά την περίπτωσή του, αλλά ακόμα δεν έχει γίνει κάποια επίσημη κίνηση προς τους Δανούς.

sdna.gr