Τούρκος στέλνει Σινγκ στη Σαριγιέ !

Συγκεκριμένα ο λογαριασμός Fikret με περίπου 11 χιλιάδες ακόλουθους σημειώνει πως η Σαριγέ ετοιμάζεται να κλείσει τον ακραίο επιθετικό της ΑΕΛ, Λούθερ Σινγκ.

H ανάρτηση δεν αναφέρεται σε περισσότερες λεπτομέρειες, με τον Σινγκ πάντως να διατηρεί συμβόλαιο με την ΑΕΛ μέχρι και το 2027.