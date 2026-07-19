Τούρκος στέλνει Σινγκ στη Σαριγιέ !
ΓΗΠΕΔΟ
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Ανάρτηση στο «Χ» συνδέει τον Λούθερ Σινγκ με ομάδα της Τουρκίας
Συγκεκριμένα ο λογαριασμός Fikret με περίπου 11 χιλιάδες ακόλουθους σημειώνει πως η Σαριγέ ετοιμάζεται να κλείσει τον ακραίο επιθετικό της ΑΕΛ, Λούθερ Σινγκ.
H ανάρτηση δεν αναφέρεται σε περισσότερες λεπτομέρειες, με τον Σινγκ πάντως να διατηρεί συμβόλαιο με την ΑΕΛ μέχρι και το 2027.
ÖZEL | Sarıyer, AEL Limassol forması giyen Luther Singh ile anlaşmak üzere.— Fikret (@FikreetGul) July 18, 2026
Güney Afrikalı kanat oyuncusu geçtiğimiz sezon 31 maçta 9 gol 7 asistlik performans gösterdi. pic.twitter.com/D0KITenvFo