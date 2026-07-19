Οι παίκτες με το μεγαλύτερο... φόρτο εργασίας μέχρι το Νιου Τζέρσεϊ

Ο συμπαίκτης του, Άλεξις Μακ Άλιστερ, κατατάσσεται δεύτερος με 730 λεπτά.

Πέντε Ισπανοί παίκτες συγκαταλέγονται στους οκτώ παίκτες που έχουν χρησιμοποιηθεί περισσότερο, με τους Μαρκ Κουκουρέγια, Ουνάι Σιμόν και Πάου Κουμπαρσί να έχουν καταγράψει από 717 λεπτά ο καθένας, ενώ οι Εμερίκ Λαπόρτ (713) και Ρόδρι (708) έχουν επίσης ξεπεράσει το όριο των 700 λεπτών, όπως αναφέρει η εξειδικευμένη ιστοσελίδα Football Benchmark.

Στα 713 λεπτά είναι και ο Λιονέλ Μέσι , ενώ την πρώτη δεκάδα «κελίνουν» οι, Έντσο Φρνάντες (660) και Κριστιάν Ρομερο (611).