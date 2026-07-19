Η Ισπανία και τα 37 ματς αήττητη!

Η Ισπανία ονειρεύεται να μιμηθεί την ομάδα του 2010 που κέρδισε το Παγκόσμιο Κύπελλο στη Νότια Αφρική. Με τον Ντελ Μπόσκε στο τιμόνι, η εθνική ομάδα έφτασε σε εκείνο το Μουντιάλ με ένα αήττητο σερί 12 αγώνων. Δεν είχαν χάσει από τον Ιούνιο του 2009, όταν οι ΗΠΑ τους νίκησαν στα ημιτελικά του Κυπέλλου Συνομοσπονδιών.

Η πορεία της Ισπανίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026:

Ομίλους: Ισπανία–Πράσινο Ακρωτήριο:0-0

Ισπανία–Σαουδική Αραβία :4-0

Ουρουγουάη–Ισπανία :0-1

Φάση των «32»: Ισπανία–Αυστρία :3-0

Φάση των «16»: Πορτογαλία–Ισπανία :0-1

Προημιτελικοί: Ισπανία–Βέλγιο :2-1

Ημιτελικοί: Γαλλία–Ισπανία :0-2

Το αήττητο σερί των Ισπανών:

1934.......... 4

1950.......... 4

1962.......... 7

1966.......... 1

1978.......... 7

1982.......... 7

1986.......... 8

1990.......... 1

1994.......... 2

1998.......... 2

2002.......... 1

2006......... 22

2010......... 12

2014......... 10

2018..........20

2022.......... 2

2026......... 37 (δεν υπόλογίζεται ο τελικός)