Κουκουρέγια vs Φερνάντες για τη... βασιλεία της Νέας Υόρκης

Πέρυσι, ο Ισπανός αμυντικός και ο Αργεντινός μέσος ήταν μέρος της ομάδας της Τσέλσι που κατέκτησε το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων της FIFA στο στάδιο MetLife του Νιου Τζέρσεϊ της Νέας Υόρκης στις 13/7/25, με νίκη 3-0 επί της Παρί Σεν Ζερμέν.

Τώρα, το...δίδυμο επιδιώκει την παγκόσμια δόξα στον ίδιο χώρο, 12 μήνες μετά, όταν θα συμμετάσχει στον πολυαναμενόμενο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026 την Κυριακή (22:00), σε αντίθετες άκρες του γηπέδου, μεταξύ των πρωταθλητών Ευρώπης και των κατόχων του τίτλου.