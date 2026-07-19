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Χιλιάδες Αργεντινοί κατέκλυσαν την Times Square πριν τον μεγάλο τελικό

ΓΗΠΕΔΟ

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Χιλιάδες Αργεντινοί κατέκλυσαν την Times Square πριν τον μεγάλο τελικό

Η Times Square «βούλιαξε» από φιλάθλους της Αργεντινής που σχημάτισαν μια λαοθάλασσα στο κέντρο της Νέας Υόρκης πριν τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ με την Ισπανία.

Η Times Square «πλημμύρισε» από χιλιάδες Αργεντινούς φιλάθλους, που μετέτρεψαν το εμβληματικό αυτό αξιοθέατο σε ένα... μίνι Μπουένος Άιρες.

Λίγο πριν τον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου απέναντι στην Ισπανία στο «MetLife Stadium», οι φίλαθλοι της Αλμπισελέστε ξεχύθηκαν στους δρόμους της Νέας Υόρκης και γέμισαν το κέντρο της αμερικανικής μεγαλούπολης.

Παρά το ότι τα δελτία καιρού προβλέπουν έντονες βροχοπτώσεις στην περιοχή, ο κόσμος των Αργεντινών δεν πτοήθηκε καθόλου. Οι οπαδοί της ομάδας του Λιονέλ Σκαλόνι αψήφισαν τις καιρικές συνθήκες και βγήκαν στους δρόμους με σημαίες των Μέσι και Μαραντόνα.

Ταυτόχρονα, τραγουδούσαν συνθήματα για τους παίκτες του αντιπροσωπευτικού τους συγκροτήματος δείχνοντάς τους πως βρίσκονται στο πλευρό τους στην προσπάθεια της back-to-back κατάκτησης του τροπαίου. Θυμίζουμε ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις περίπου 50.000 φίλαθλοι από την Αργεντινή θα στηρίξουν την ομάδα τους, με ή χωρίς εισιτήριο.

gazzetta.gr 

Κατηγορίες

World Cup 2026

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