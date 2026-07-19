Η πρώτη φορά του Γιαμάλ, η δεύτερη του Μέσι και οι τρεις του «βασιλιά» Πελέ

Ο Λιονέλ Μέσι, με τη σειρά του, θα προσπαθήσει να...πατήσει για δεύτερη φορά στην κορυφή του κόσμου. Ό,τι κι αν συμβεί, όποιος από τους δύο πανηγυρίσει στη Λουσάιλ, ο Έντσον Αράντες ντο Νασιμέντο, περισσότερο γνωστός σε όλο τον κόσμο ως Πελέ, θα εξακολουθήσει να είναι ο «βασιλιάς» -και- των Παγκοσμίων Κυπέλλων.

Ο «Βασιλιάς» (23/20/1940-29/12-2022) είναι εκείνος που με περηφάνια μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι ο ποδοσφαιριστής στην Ιστορία του ποδοσφαίρου με τις περισσότερες νίκες στο Παγκόσμιο Κύπελλο, αφού τρεις φορές πανηγύρισε την κατάκτησή του.

Την πρώτη φορά, σε ηλικία μόλις 17 ετών, ανακηρύχθηκε πρωταθλητής στο τουρνουά της Σουηδίας, το 1958, όπου εντυπωσίασε, σκοράροντας ακόμη και στον τελικό, κόντρα στη διοργανώτρια ομάδα (5-2).

Τέσσερα χρόνια αργότερα, στη Χιλή και σε ηλικία 21 ετών, κέρδισε το δεύτερο τίτλο, αν και ένας τραυματισμός στη βουβωνική χώρα στο δεύτερο ματς της διοργάνωσης τον ανάγκασε στη συνέχεια να μείνει μακριά από τους αγώνες και παρόλο που προσπάθησε, δεν μπορούσε να παίξει. Στον τελικό η Βραζιλία νίκησε με 3-1 την τότε Τσεχοσλοβακία.

Το 1970, στο Μεξικό, έφτασε στο τρίτο του Παγκόσμιο Κύπελλο, σημειώνοντας μάλιστα το πρώτο από τα τέσσερα γκολ που η Βραζιλία πέτυχε στον τελικό για να νικήσει με 4-1 την Ιταλία.