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«Δεν θέλω να πάω φυλακή» - Η κίνηση που θα κάνει ο Μπόρχα Ιγκλέσιας με τον Τραμπ

ΓΗΠΕΔΟ

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«Δεν θέλω να πάω φυλακή» - Η κίνηση που θα κάνει ο Μπόρχα Ιγκλέσιας με τον Τραμπ

Ο επιθετικός της εθνικής Ισπανίας, Μπόρχα Ιγκλέσιας κλήθηκε να μιλήσει για την κίνηση, την οποία θα κάνει στον τελικό του Μουντιάλ 2026 με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο επιθετικός της εθνικής Ισπανίας, Μπόρχα Ιγκλέσιας, γνωστός για τον πολιτικό του ακτιβισμό, συμφώνησε να σφίξει το χέρι του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ στον τελικό του Μουντιάλ 2026 εναντίον της Αργεντινής την Κυριακή (19/7, 22:00), αρκεί «να τελειώσει πολύ γρήγορα», όπως δήλωσε σε τοπικό περιοδικό.

Ο 33χρονος επιθετικός της Θέλτα, είναι γνωστός για την έντονη αντίθεσή του στον ρατσισμό και την ομοφοβία. Σε συνέντευξή του στο ισπανικό περιοδικό «Panenka», διαβεβαίωσε ότι θα συμμορφωθεί με το πρωτόκολλο της FIFA, κάτι που σηματοδοτείται από την παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πρόκειται να απονείμει το τρόπαιο στον νικητή.

«Δεν θέλω να πάω φυλακή», είπε ο Ιγκλέσιας. «Ελπίζω να τον υποδεχτώ σε μια στιγμή που θα είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι και που θα περάσει πολύ γρήγορα και θα μπορέσω να το ξεχάσω», τόνισε και συμπλήρωσε:

«Δεν νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για να δημιουργήσουμε αντιπαραθέσεις. Ο κόσμος ξέρει πολύ καλά τι σκέφτομαι. Θα ήθελα πολύ να κάνω πολλά πράγματα, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι ακόμα κι αν ο κόσμος πιστεύει ότι είμαι παντοδύναμος, δεν έχω τόση δύναμη για να αντιμετωπίσω ορισμένα πράγματα», κατέληξε.

athletiko.gr 

 

 

 

Στο παρελθόν, ο Ιγκλέσιας είχε αντιταχθεί αξιοσημείωτα στον τότε πρόεδρο της Ισπανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Λουίς Ρουμπιάλες, στην υπόθεση του μη συναινετικού φιλιού που δόθηκε στην παίκτρια Τζένι Ερμόσο το 2023, ενώ έχει επίσης ταχθεί υπέρ των φιλοπαλαιστινιακών διαδηλώσεων.

 

 

Κατηγορίες

World Cup 2026

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