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Εμπαπέ: «Θα προτιμούσα να είμαι στον τελικό, ο Μέσι θα σκοράρει»

ΓΗΠΕΔΟ

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Εμπαπέ: «Θα προτιμούσα να είμαι στον τελικό, ο Μέσι θα σκοράρει»

Ο Κιλιάν Εμπαπέ έφτασε τα 10 γκολ στο Μουντιάλ και έγραψε ιστορία.

Ο Κιλιάν Εμπαπέ έκανε διπλό ιστορικό ρεκόρ με τα δύο γκολ που πέτυχε στον μικρό τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου και την ήττα της Γαλλίας από την Αγγλία με 6-4.

Ο 27χρονος σούπερ σταρ της Ρεάλ έφτασε τα 22 γκολ και έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ ξεπερνώντας τον Λιονέλ Μέσι (21), που απόψε δίνει τον τελευταίο του αγώνα στη διοργάνωση, στον τελικό της Αργεντινής απέναντι στην Αγγλία.Παράλληλα, με τα δέκα γκολ που έχει σε αυτό το Μουντιάλ, έγινε ο πρώτος παίκτης που σημειώνει διψήφιο αριθμό γκολ σε μια τέτοια διοργάνωση μετά από 56 χρόνια. Τότε, το 1970, ήταν ο Γκερντ Μίλερ της Δυτικής Γερμανίας που είχε επίσης δέκα γκολ.

Μόνο άλλοι δύο παίκτες έχουν 10+ γκολ σε ένα Μουντιάλ: οι Σάντορ Κότσις με 11 (Ουγγαρία, 1954) και Ζιστ Φοντέν με 13 (Γαλλία, 1958).

Πάντως ο Εμπαπέ δεν θεωρεί πως είναι... σίγουρος πρώτος σκόρερ σε αυτό το Μουντιάλ. «Ο Μέσι θα σκοράρει στον τελικό, αυτό είναι σίγουρο. Απλώς προσπαθώ να βοηθήσω την ομάδα μου να κερδίσει. Το να σκοράρεις πολλά γκολ σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο σε βοηθά να εξελιχθείς σε ορισμένους τομείς. Θα προτιμούσα να μην ήμουν ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών και να έπαιζα στον τελικό. Είναι ωραίο για την κληρονομιά μου, αλλά δεν είναι το πρώτο πράγμα στο μυαλό μου», είπε.

sport-fm.gr 

Κατηγορίες

World Cup 2026

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