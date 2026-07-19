Το πορωτικό βίντεο της Αργεντινής α λα Rocky για τον τελικό - «Ερχόμαστε με τον καλύτερο παίκτη του πλανήτη»

Ο επίσημος λογαριασμός της εθνικής ομάδας της Αργεντινής δημοσίευσε ένα συγκινητικό βίντεο λίγες ώρες πριν από τον τελικό του Μουντιάλ 2026 εναντίον της Ισπανίας (19/7, 22:00).

Συνoδευόμενο από το τραγούδι του Μπιλ Κοντάιντ «Going the Distance» από την ταινία Rocky, το βίντεο αναφέρει αρχικά: «Έρχεται η κάτοχος του τίτλου». Το βίντεο, διάρκειας ενάμιση λεπτού, κάνει μια ανασκόπηση της πορείας της ομάδας με επικεφαλής τον Λιονέλ Σκαλόνι τα τελευταία χρόνια.

Στην αρχή του βίντεο ακούγονται οι χαρακτηριστικοί ήχοι από το καμπανάκι του μποξ και εμφανίζεται το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

«Έρχεται η ομάδα που υπερασπίζεται τον τίτλο. Η ομάδα των πέντε διαδοχικών τελικών. Εκείνη που θέλησαν χίλιες φορές να ρίξουν και ξανασηκώθηκε», αναφέρει το βίντεο τη στιγμή που προβάλλονται στιγμιότυπα από το Μουντιάλ του Κατάρ το 2022 και τις πιο πρόσφατες προπονήσεις της εθνικής ομάδας στο Κάνσας.

Στη συνέχεια, η αφήγηση συνεχίζει: «Ερχόμαστε με τον καλύτερο παίκτη του πλανήτη», ενώ ακολουθεί πλάνο με τον Μέσι να τραγουδά τον εθνικό ύμνο: «Εκείνον που ποτέ δεν τα παρατά και χορεύει με τα πόδια του όπως κανένας άλλος στον κόσμο».

Μέσα από διαφορετικά οπτικοακουστικά αποσπάσματα που δείχνουν παίκτες όπως ο Χουλιάν Άλβαρες, ο Λαουτάρο Μαρτίνες και ο Έντσο Φερνάντες σε παιδική ηλικία, παρουσιάζονται οι ρίζες τους: «Γιατί εδώ έρχονται οι συνοικιακές ομάδες και όλα εκείνα τα παιδιά με δίψα για δόξα. Έρχεται εκείνος που προσπάθησαν να τον στριμώξουν στη γωνία με λόγια, όμως πάντα έβγαινε από εκεί με ποδόσφαιρο».

«Εδώ έρχονται οι παρέες, οι οικογένειες και τα μπάρμπεκιου», λέει η αφήγηση, αναφερόμενη στο καθιερωμένο τελετουργικό που ακολούθησε η «Αλμπισελέστε» πριν από κάθε παιχνίδι στο Μουντιάλ 2026. «Και εκείνοι που πανηγυρίζουν το γκολ σαν να τελειώνει ο κόσμος. Έρχεται ο πρωταθλητής του λαού», προσθέτει, εστιάζοντας στους Αργεντινούς φιλάθλους που γιόρταζαν την πρόοδο της ομάδας σε κάθε φάση της διοργάνωσης.

«Έρχεται εκείνος που ορμά σαν ταύρος και εκείνος που τσιμπά σαν αράχνη», τονίζεται, σε σαφή αναφορά στα παρατσούκλια των Άλβαρες και Μαρτίνες, των δύο επιθετικών της εθνικής. Προς το τέλος, το βίντεο στρέφεται στο παρελθόν, με τον Μαραντόνα και τον Μενότι να εμφανίζονται στην οθόνη: «Έρχεται ο Ντιέγκο, ο Φλάκο και τα παιδιά των Μαλβίνων που δεν θα ξεχάσω ποτέ».

Το βίντεο, που έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ολοκληρώνεται με το μήνυμα: «Κυρίες και κύριοι, ερχόμαστε εμείς και πάμε για όλα».

#SelecciónMayor Porque nunca nos conformamos con lo conseguido, ahí vamos otra vez.



¡Vamos por todo, Argentina! 🇦🇷💪🏼 pic.twitter.com/ucR3ic4a3S — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) July 19, 2026

athletiko.gr