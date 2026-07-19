ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τελικός Μουντιάλ: Ένας αγώνας αξίας 2,02 δισ. ευρώ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Τελικός Μουντιάλ: Ένας αγώνας αξίας 2,02 δισ. ευρώ

Τελικός συνολικής αξίας 2,0275 δισεκατομμυρίων ευρώ είναι αυτός ανάμεσα στην Ισπανία (1,22 δισεκατομμύρια ευρώ) και την Αργεντινή (807,5 εκατομμύρια ευρώ), που είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί την Κυριακή(19/7-22:00) στο New York/New Jersey Stadium.

Μία αναμέτρηση ανάμεσα στην 3η σε αξία -Ισπανια- ομάδα σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο και την 8η -Αργεντινή-, σύμφωνα με την εξειδικευμένη ιστοσελίδα transfermarkt.

Η Γαλλία με αξία 1,53 δισ. ευρώ, ήταν η εθνική ομάδα ανάμεσα στις 48 του Μουντιάλ 2026, με τη μεγαλύτερη εκτιμώμενη αξία . Πίσω της , ήταν η Αγγλία (1,31 δισ. ευρώ).

Να σημειωθεί ότι η εκτιμώμενη αξία των 48 φιναλίστ ομάδων, με βάση φυσικά την εκτιμώμενη αξία των παικτών τους, είναι 17,57 δισ. ευρώ! Στα 12,36 δισ. ευρώ ήταν των 32 ομάδων στο Κατάρ το 2022 και μικρότερη κατά 240 εκατομμύρια ευρώ-από εκείνη του Μουντάλσ ην Ασία- από την συνολική αξία στο Μουντιάλ της Ρωσίας το 2018.

Η Ισπανία έχει μέσο όρο ηλικίας 26,9 χρόνια , ενώ η Αργεντινή 29,2 χρόνια

Η ομοσπονδία της Ισπανίας ιδρύθηκε το 1913 και έγινε μέλος της FIFA το 1904 (με μία ομάδα/ Ρεάλ Μαδρίτης) Αργεντινής ιδρύθηκε το 1893 και έγινε μέλος της FIFA το 1912.

Οι φιναλίστ διαφέρουν επίσης σημαντικά όσον αφορά την απήχηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι παίκτες στην ομάδα της Αργεντινής έχουν συνολικά 667 εκατομμύρια ακόλουθους στο Instagram, σε σύγκριση με 140 εκατομμύρια για την Ισπανία.

Μεγάλο μέρος αυτής της διαφοράς οφείλεται μόνο στον Μέσι, του οποίου οι ακόλουθοι στο Instagram ανέρχονται σε πάνω από 512 εκατομμύρια.

 

Κατηγορίες

World Cup 2026

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Φλερτάρει με Κάνγκουα η ΑΕΚ για να καλύεψει το κενό του Πινέδα

Ελλάδα

|

Category image

Η νέα γενιά του κυπριακού τένις στη μεγάλη ευρωπαϊκή διοργάνωση

Τένις

|

Category image

Ήρθε και τον απογείωσε o Λοσάδα και ετοιμάζεται για τις φετινές... προκλήσεις

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Νίκησε στο Σπα και ξεφεύγει στην κορυφή ο Αντονέλι - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

AUTO MOTO

|

Category image

«Αυτό το τρόπαιο σημαίνει πάρα πολλά για μένα»

Τένις

|

Category image

Έκπληκτος ο Τίλεμανς με τη μεταγραφή του στη Γιουνάιτεντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ντέκλαν Ράις σαν... ρομπότ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με ένα σωρό από πρώην… σαλονάτες

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Έκπληξη από Πάγιαρι και θρίαμβος στο WRC της Εσθονίας

AUTO MOTO

|

Category image

Η FIFA οδεύει προς ρεκόρ εσόδων

World Cup 2026

|

Category image

Ρουμάνικα σενάρια για Ίλιε που «εμπλέκουν» τον ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Πήρε ξανά τρόπαιο στα χέρια του ο Τσιτσιπάς και έγινε... 13άρης!

Τένις

|

Category image

Άντε και καλή πορεία...

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η αγγλική... κατάρα που απειλεί την Αργεντινή

World Cup 2026

|

Category image

Ο Ράσφορντ στέλνει μήνυμα στους Άγγλους: «Συνεχίστε να πιστεύετε, η ώρα μας θα έρθει»

World Cup 2026

|

Category image

Διαβαστε ακομη