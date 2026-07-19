Τελικός Μουντιάλ: Ένας αγώνας αξίας 2,02 δισ. ευρώ

Μία αναμέτρηση ανάμεσα στην 3η σε αξία -Ισπανια- ομάδα σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο και την 8η -Αργεντινή-, σύμφωνα με την εξειδικευμένη ιστοσελίδα transfermarkt.

Η Γαλλία με αξία 1,53 δισ. ευρώ, ήταν η εθνική ομάδα ανάμεσα στις 48 του Μουντιάλ 2026, με τη μεγαλύτερη εκτιμώμενη αξία . Πίσω της , ήταν η Αγγλία (1,31 δισ. ευρώ).

Να σημειωθεί ότι η εκτιμώμενη αξία των 48 φιναλίστ ομάδων, με βάση φυσικά την εκτιμώμενη αξία των παικτών τους, είναι 17,57 δισ. ευρώ! Στα 12,36 δισ. ευρώ ήταν των 32 ομάδων στο Κατάρ το 2022 και μικρότερη κατά 240 εκατομμύρια ευρώ-από εκείνη του Μουντάλσ ην Ασία- από την συνολική αξία στο Μουντιάλ της Ρωσίας το 2018.

Η Ισπανία έχει μέσο όρο ηλικίας 26,9 χρόνια , ενώ η Αργεντινή 29,2 χρόνια

Η ομοσπονδία της Ισπανίας ιδρύθηκε το 1913 και έγινε μέλος της FIFA το 1904 (με μία ομάδα/ Ρεάλ Μαδρίτης) Αργεντινής ιδρύθηκε το 1893 και έγινε μέλος της FIFA το 1912.

Οι φιναλίστ διαφέρουν επίσης σημαντικά όσον αφορά την απήχηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι παίκτες στην ομάδα της Αργεντινής έχουν συνολικά 667 εκατομμύρια ακόλουθους στο Instagram, σε σύγκριση με 140 εκατομμύρια για την Ισπανία.

Μεγάλο μέρος αυτής της διαφοράς οφείλεται μόνο στον Μέσι, του οποίου οι ακόλουθοι στο Instagram ανέρχονται σε πάνω από 512 εκατομμύρια.