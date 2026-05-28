Οι δεδομένες μεταγραφές και η περίπτωση του Κίτσου

Ξεκαθαρίζει το σκηνικό στην Ομόνοια όσον αφορά στο πλάνο προσθαφαιρέσεων, παρά το γεγονός πως στην ομάδα της πρωτεύουσας κρατούν καλά κλειστά τα χαρτιά τους.

Το «τριφύλλι» θα αντικαταστήσει όλους όσους έφυγαν -μέχρι στιγμής (Μασούρας, Κυριακίδης, Αγκουζούλ, Εράκοβιτς, Γιόβετιτς)- καθώς το βάθος στο ρόστερ θα παίξει σημαντικό ρόλο ως προς την επίτευξη του στόχου που αφορά στο Champions League και στο πρωτάθλημα.

Παράλληλα, δεν θα αργήσει να ξεκαθαρίσει η κατάληξη με τις επαφές που βρίσκονται σε εξέλιξη, με τους Ντιουνκού και Μάριτς. Αμφότεροι αξιολογούν τα δεδομένα και εκφράζεται αισιοδοξία για θετική κατάληξη.

Απ’ εκεί και πέρα, γίνονται σκέψεις και για τον Φώτη Κίτσο. Ο Ελλαδίτης αναμένεται πως θα επιστρέψει σε αγωνιστικούς ρυθμούς αρχές του 2027 κι έτσι ενδέχεται να μην εγγραφεί για το πρώτο μισό της νέας περιόδου. Βέβαια, υπάρχει και το ενδεχόμενο να επιστρέψει στους εννέα μήνες (Οκτώβριο) όμως είναι δεδομένο πως κανείς δεν θα ρισκάρει με την περίπτωση του.