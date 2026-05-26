Μένει στη Λίβερπουλ και… ενισχύεται ο Σλοτ

Ο Άρνε Σλοτ θα διατηρήσει τη θέση του στον πάγκο της Λίβερπουλ και τη νέα σεζόν, ενώ θα έχει στο πλευρό του ως βοηθό τον Ετιέν Ράινερ, που ήταν στη Φέγενορντ.

Ναι μεν αλλά, αναφορικά με την περίπτωση του Άρνε Σλοτ και τη Λίβερπουλ.

Και αυτό γιατί, σύμφωνα με ρεπορτάζ στην Αγγλία, παρότι η διοίκηση των «κόκκινων» δεν έμεινε ικανοποιημένη από την σεζόν που ολοκληρώθηκε, εντούτοις θα διατηρήσει τον Ολλανδό τεχνικό στη θέση του και του χρόνου.

Όπως αναφέρουν τα δημοσιεύματα στο «νησί», μάλιστα, ο Σλοτ έχει ξεκινήσει ήδη το σχεδιασμό για την νέα περίοδο. Με την πρώτη κίνηση να αφορά το τεχνικό επιτελείο της Λίβερπουλ, στο οποίο θα προστεθεί ο Ετιέν Ράινερ.

Ο 39χρονος συμπατριώτης του ήταν βοηθός του Ρόμπιν Φαν Πέρσι στη Φέγενορντ και συμφώνησε σε διετές συμβόλαιο με την ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ, για να είναι στο πλευρό πλέον του 47χρονου κόουτς.

Ακόμα και έτσι, πάντως, η Λίβερπουλ δεν είναι διατεθειμένη τη δεδομένη χρονική στιγμή να προσφέρει στον Σλοτ ένα νέο συμβόλαιο, με το τρέχον να ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027.

