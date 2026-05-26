«Η Ομόνοια μπορεί να συζητήσει για Μαέ με 3 εκ. ευρώ»
Νέα ανάρτηση από τον δημοσιογράφο Ρούντι Γκαλέτι αναφορικά με το μέλλον του Ράιαν Μαέ στην Ομόνοια
Αυτή τη φορά, ο ρεπόρτερ αναφέρεται συγκεκριμένα σε αριθμούς σημειώνοντας πως η Ομόνοια μπορεί να συζητήσει οποιαδήποτε πρόταση για τον Μαέ, εφόσον αυτή ξεκινά από τα 3 εκ. ευρώ.
Γίνεται λόγος για την απίθανη πορεία του με τους πράσινους φέτος η οποία ήταν τέτοια που το τριφύλλι δεν μπορεί να τον αφήσει εάν δεν καρπωθεί ένα τεράστιο ποσό.
🚨🔥 EXCL | Omonia are open to listening to offers ~€3m for Ryan Mmaee after his outstanding season in Cyprus.— Rudy Galetti (@RudyGaletti) May 25, 2026
The ST, open to a new experience, finished with 25 G and 12 A, won Player of the Season & Top Scorer awards, and ended 3rd in Europe for combined goal contributions. pic.twitter.com/Op3sKDWiM7