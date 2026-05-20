ΒΙΝΤΕΟ: Ανέβηκε στο τρακτέρ και… έπιασε δουλειά ο Φαμπιάνο

Το «Ηλίας Πούλλος» βρίσκεται υπό ανακαίνιση τους τελευταίους μήνες καθώς η διοίκηση θέλησε να αναβαθμίσει τις εγκαταστάσεις τόσο της πρώτης ομάδας όσο και των ακαδημιών.

Τα έργα λοιπόν είναι σε εξέλιξη και οι μάστορες… υπολογίζουν και στον Φαμπιάνο. Ο κίπερ της Ομόνοιας φαίνεται πως… βοηθά στις εργασίες, καθώς ανέβηκε στο τρακτέρ (!), όπως δημοσίευσε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, φανερά ενθουσιασμένος με τις αλλαγές!