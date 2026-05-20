Επιστρέφει δυναμικά για Νικόλα Παναγιώτου η Κατοβίτσε

Η υπόθεση του Νικόλα Παναγιώτου φαίνεται πως βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο, καθώς επανέρχεται δυναμικά το ενδιαφέρον της Κατόβιτσε για τον Κύπριο αμυντικό, όπως αναφέρθηκε στον αέρα του ΣΠΟΡ FM 95.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πολωνική ομάδα επανήλθε για την απόκτηση του διεθνούς ποδοσφαιριστή, δείχνοντας αυτή τη φορά ακόμη πιο αποφασισμένη να ολοκληρώσει τη μεταγραφή. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για έντονη πίεση από πλευράς Κατόβιτσε, με στόχο να αποσπάσει το «ναι» από την Ομόνοια, αν βέβαια ικανοποιηθεί οικονομικά.

Τονίζεται πως οι Πολωνοί ετοιμάζουν ιδιαίτερα δελεαστική οικονομική πρόταση προς τους πράσινους, επιδιώκοντας να καλύψουν τις απαιτήσεις της ομάδας και να ανοίξουν τον δρόμο για τη μετακίνηση του Παναγιώτου.