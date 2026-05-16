Με αέρα πρωταθλήτριας, έριξε ξεκούραστη τριάρα στον ΑΠΟΕΛ η Ομόνοια!

Η Ομόνοια δεν πάτησε φρένο στο τελευταίο «αιώνιο» της σεζόν, φτάνοντας σε άλλη μία ευρεία νίκη τη φετινή σεζόν. Το σκορ άνοιξε ο Κούσουλος μόλις στο 9ο λεπτό ενώ στο 17΄ο αρχηγός των πρασίνων διπλασίασε τα τέρματά του. Το τελικό 3-0 διαμόρφωσε ο Εβάντρο στο 71ο λεπτό.

Το τριφύλλι με την νίκη του αυτή, έφτασε τους 84 βαθμούς αφήνοντας τον ΑΠΟΕΛ στην πέμπτη θέση με 52. Πλέον η ομάδα του Χένινγκ Μπεργκ θα υποδεχτεί τον Απόλλωνα στις 22/5 στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής μίας ονειρικής σεζόν.

Οι συνθέσεις:

ΑΠΟΕΛ: Μίχος, Αντωνίου, Ντέγκενεκ, Μιρ (66΄Πουρσαϊτίδης) Νανού, Τομάς, Ντάλσιο, Καττιρτζής (77΄Τζιωρτζής) Γιαννακού (46΄Γιαννακού) Μαντσίνι, Ντράζιτς.

ΟΜΟΝΟΙΑ: Φαμπιάνο, Ντιουνκού, Οντουμπάτζο (83΄Μασούρας), Σίμιτς, Μπάλκοβετς, Κούσουλος, Άιτινγκ, Μαγιαμπέλα (62΄Εβάντρο) Χρήστου (72΄Τάνκοβιτς) Χατζηγιοβάνης (83΄Νεοφύτου), Μαέ.

ΓΚΟΛ: -/10΄, 17΄Κούσουλος, 71΄Εβάντρο

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 52΄Νανού/56΄Σίμιτς, 80΄Χατζηγιοβάνης

Διαιτητής: Χριστοφόρου Μάριος

VAR: Τεχράνυ Ανδρέας