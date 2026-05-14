ΒΙΝΤΕΟ: Το εκπληκτικό drone show της Ομόνοιας στη φιέστα!

H φιέστα της Ομόνοιας για την κατάκτηση του 22ου πρωταθλήματος στην ιστορία της ήταν γενικότερα φαντασμαγορική όμως αναμφίβολα ορισμένα στοιχεία ξεχώρισαν περισσότερο.

Ένα από αυτά ήταν το εκπληκτικό drone show που ετοίμασαν οι πράσινοι και το οποίο εντυπωσίασε τους φίλους της ομάδας που παρακολουθούσαν από τις εξέδρες του ΓΣΠ καθώς και τον κόσμο που έβλεπε από τηλεοράσεως.

Η Ομόνοια δημοσίευσε σήμερα (14/5) βίντεο με το εν λόγω drone show.

Απολαύστε το: