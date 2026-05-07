Αποκαλύφθηκε η ρήτρα του Στέφανο Σένσι
Στις τριακόσιες χιλιάδες σύμφωνα με τον Ματέο Μοράτο
Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Ματέο Μορέτο, η ρήτρα στο συμβόλαιο του Σένσι (ανανέωσε μέχρι το 2027), ανέρχεται στις 300.000 ευρώ.
«Ο Στέφανο Σένσι, με 26 αγώνες στη σεζόν με την Ανόρθωση Αμμοχώστου (8 γκολ και 6 ασίστ), ήταν ανάμεσα στους καλύτερους του κυπριακού πρωταθλήματος. Μέσα στη σύμβαση του υπάρχει μια ρήτρα περίπου 300.000 ευρώ, για την οποία θα μπορούσε να γίνει μια ενδιαφέρουσα ευκαιρία αγοράς που αξίζει να παρακολουθείται», αναφέρει μέσω ανάρτησης χαρακτηριστικά.
Αξίζει να αναφερθούμε στην εγκυρότητα του Μοράτο, αφού είναι συντάκτης της γνωστής εφημερίδας «Marca» καθώς επίσης και στενός συνεργάτης του Φαμπρίτζιο Ρομάνο που είναι ίσως ο κορυφαίος σε θέματα μεταγραφών.
Stefano Sensi, 26 partite stagionali con l’Anorthosis Famagosta (8 gol e 6 assist) è stato tra i migliori del campionato cipriota.— Matteo Moretto (@MatteMoretto) May 7, 2026
All’interno del suo contratto è presente una clausola di circa 300mila euro per cui potrebbe diventare un’occasione di mercato interessante da… pic.twitter.com/InHYLAfZoH