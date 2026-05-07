ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αποκαλύφθηκε η ρήτρα του Στέφανο Σένσι

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Αποκαλύφθηκε η ρήτρα του Στέφανο Σένσι

Στις τριακόσιες χιλιάδες σύμφωνα με τον Ματέο Μοράτο

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Ματέο Μορέτο, η ρήτρα στο συμβόλαιο του Σένσι (ανανέωσε μέχρι το 2027), ανέρχεται στις 300.000 ευρώ. 

«Ο Στέφανο Σένσι, με 26 αγώνες στη σεζόν με την Ανόρθωση Αμμοχώστου (8 γκολ και 6 ασίστ), ήταν ανάμεσα στους καλύτερους του κυπριακού πρωταθλήματος. Μέσα στη σύμβαση του υπάρχει μια ρήτρα περίπου 300.000 ευρώ, για την οποία θα μπορούσε να γίνει μια ενδιαφέρουσα ευκαιρία αγοράς που αξίζει να παρακολουθείται», αναφέρει μέσω ανάρτησης χαρακτηριστικά. 

Αξίζει να αναφερθούμε στην εγκυρότητα του Μοράτο, αφού είναι συντάκτης της γνωστής εφημερίδας «Marca» καθώς επίσης και στενός συνεργάτης του Φαμπρίτζιο Ρομάνο που είναι ίσως ο κορυφαίος σε θέματα μεταγραφών.

 

 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΝΟΡΘΩΣΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Στην Μπανταλόνα και στο πλευρό της ΑΕΚ ο Μάκης Αγγελόπουλος

Ελλάδα

|

Category image

Η προπώληση του ΑΠΟΕΛ ενόψει Απόλλωνα

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Ο Καρέτσας συναντήθηκε με την διοίκηση της Ντόρτμουντ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σκέψεις για επιστροφή του Χριστογεώργου στον Παναθηναϊκό

Ελλάδα

|

Category image

Φιρμάνι για Ανδρέα Χρίστου στην Ομόνοια

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Κεκλεισμένων το Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ!

Ελλάδα

|

Category image

Αποκαλύφθηκε η ρήτρα του Στέφανο Σένσι

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Βούιξε η… πιάτσα με Μασούρα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΠΑ.Σ.Π.: Σταματήστε να υπονομεύετε το μέλλον των στρατευμένων αθλητών

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

ΠΑΟΚ: Ο Χατσίδης φωνάζει «παρών» ενόψει Ολυμπιακού!

Ελλάδα

|

Category image

Υπερβολικό σενάριο για ΑΕΚ και Ταβερνιέ

Ελλάδα

|

Category image

Ορισμοί διαιτητών: Ξένοι στα... σημαντικά της αγωνιστικής σε α' και β' γκρουπ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Πέρασε αλώβητη (και) από τη Πάφο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ο κόσμος της Λίβερπουλ «μίλησε» και πήρε τη νίκη κόντρα στη διοίκηση

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ολυμπιακός: Κρούση για τον Μίγια σύμφωνα με τους Ισπανούς

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη