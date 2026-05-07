Αποκαλύφθηκε η ρήτρα του Στέφανο Σένσι

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Ματέο Μορέτο, η ρήτρα στο συμβόλαιο του Σένσι (ανανέωσε μέχρι το 2027), ανέρχεται στις 300.000 ευρώ.

«Ο Στέφανο Σένσι, με 26 αγώνες στη σεζόν με την Ανόρθωση Αμμοχώστου (8 γκολ και 6 ασίστ), ήταν ανάμεσα στους καλύτερους του κυπριακού πρωταθλήματος. Μέσα στη σύμβαση του υπάρχει μια ρήτρα περίπου 300.000 ευρώ, για την οποία θα μπορούσε να γίνει μια ενδιαφέρουσα ευκαιρία αγοράς που αξίζει να παρακολουθείται», αναφέρει μέσω ανάρτησης χαρακτηριστικά.

Αξίζει να αναφερθούμε στην εγκυρότητα του Μοράτο, αφού είναι συντάκτης της γνωστής εφημερίδας «Marca» καθώς επίσης και στενός συνεργάτης του Φαμπρίτζιο Ρομάνο που είναι ίσως ο κορυφαίος σε θέματα μεταγραφών.