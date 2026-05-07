«Ο Καρέτσας συναντήθηκε με την διοίκηση της Ντόρτμουντ»

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, αποτελεί ένα από τα πιο... καυτά ονόματα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, στην ηλικία του. Οι εμφανίσεις του, ειδικά τη φετινή σεζόν έχουν κάνει πολλά μεγαθήρια της Ευρώπης να στρέψουν τα βλέμματά τους στον διεθνή μεσοεπιθετικό.

Μεγαθήρια της Ευρώπης, όπως Μπάγερν, Ρεάλ, Τσέλσι και άλλες ομάδες από κορυφαία πρωταθλήματα έχουν μπει στην κούρσα για την απόκτησή του. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Βέλγο δημοσιογράφο, Σάσα Ταβολιέρι άλλη ομάδα είναι αυτή η οποία φαίνεται πως έχει τον πρώτο λόγο για να τον κάνει δικό της.

Οπως αναφέρεται, ο «Kos» είχε την περασμένη εβδομάδα συνάντηση με ανθρώπους της Ντόρτμουντ, ωστόσο οι συζητήσεις δεν έχουν προχωρήσει, καθώς υπάρχει σημαντική απόσταση στο οικονομικό κομμάτι. Η Γκενκ φέρεται να αξιώνει ποσό που αγγίζει τα 35 εκατομμύρια ευρώ για την παραχώρησή του, ένα νούμερο που, προς το παρόν, οι Βεστφαλοί δεν είναι διατεθειμένοι να καταβάλουν.

Παρά το «πάγωμα» των διαπραγματεύσεων, η περίπτωση Καρέτσα παραμένει ανοιχτή και αναμένεται να απασχολήσει έντονα τις επόμενες εβδομάδες, καθώς ο νεαρός διεθνής μεσοεπιθετικός θεωρείται ένα από τα πιο ελπιδοφόρα πρότζεκτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Το μόνο σίγουρο είναι πως το μέλλον του Καρέτσα προδιαγράφεται λαμπρό και το ερώτημα πλέον δεν είναι αν θα φύγει, αλλά ποιος θα κερδίσει τη «μάχη» για την υπογραφή του.

Η απάντηση του Καρέτσα

Από την πλευρά του πάντως, ο Καρέτσας, ο οποίος πλέον είναι ο πιο ακριβός παίκτης του βελγικού πρωταθλήματος, κλείνει τα αυτιά του και συνεχίζει τη σκληρή δουλειά στο γήπεδο.

«Δεν μου αρέσει να τα διαβάζω και δεν με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα. Προτιμώ να συγκεντρώνομαι στη δουλειά μου στο γήπεδο. Θέλω η ζωή μου να παραμένει όσο το δυνατόν πιο φυσιολογική. Αν συνεχίσω να βελτιώνομαι και να αποδίδω, τα υπόλοιπα είναι δευτερεύοντα. Υπάρχουν κυρίως… εικονικά, δεν είναι κάτι απτό».

Τη φετινή χρονιά, ο Καρέτσας εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του. Εκτός από το ταλέντο του που ξεχωρίζει σε κάθε παιχνίδι, κερδίζοντας ακόμη και την προσοχή των επίσημων λογαριασμών του Europa League, αποδεικνύει την αξία του και στα στατιστικά, δείχνοντας αξιοσημείωτη ωριμότητα για την ηλικία του.

Σε 48 συμμετοχές σε πρωτάθλημα, Κύπελλο Βελγίου και Europa League, έχει πετύχει τρία γκολ και έχει ήδη μοιράσει 18 ασίστ, λίγο πριν το φινάλε του βελγικού πρωταθλήματος.

