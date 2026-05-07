ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Ο Καρέτσας συναντήθηκε με την διοίκηση της Ντόρτμουντ»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Ο Καρέτσας συναντήθηκε με την διοίκηση της Ντόρτμουντ»

Μεταγραφικό ενδιαφέρον για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα της Γκενκ, με τη Ντόρτμουντ να έχει ήδη κάνει επαφές προκειμένου να τον αποκτήσει

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, αποτελεί ένα από τα πιο... καυτά ονόματα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, στην ηλικία του. Οι εμφανίσεις του, ειδικά τη φετινή σεζόν έχουν κάνει πολλά μεγαθήρια της Ευρώπης να στρέψουν τα βλέμματά τους στον διεθνή μεσοεπιθετικό. 

Μεγαθήρια της Ευρώπης, όπως Μπάγερν, Ρεάλ, Τσέλσι και άλλες ομάδες από κορυφαία πρωταθλήματα έχουν μπει στην κούρσα για την απόκτησή του. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Βέλγο δημοσιογράφο, Σάσα Ταβολιέρι άλλη ομάδα είναι αυτή η οποία φαίνεται πως έχει τον πρώτο λόγο για να τον κάνει δικό της.

Οπως αναφέρεται, ο «Kos» είχε την περασμένη εβδομάδα συνάντηση με ανθρώπους της Ντόρτμουντ, ωστόσο οι συζητήσεις δεν έχουν προχωρήσει, καθώς υπάρχει σημαντική απόσταση στο οικονομικό κομμάτι. Η Γκενκ φέρεται να αξιώνει ποσό που αγγίζει τα 35 εκατομμύρια ευρώ για την παραχώρησή του, ένα νούμερο που, προς το παρόν, οι Βεστφαλοί δεν είναι διατεθειμένοι να καταβάλουν.

 

Παρά το «πάγωμα» των διαπραγματεύσεων, η περίπτωση Καρέτσα παραμένει ανοιχτή και αναμένεται να απασχολήσει έντονα τις επόμενες εβδομάδες, καθώς ο νεαρός διεθνής μεσοεπιθετικός θεωρείται ένα από τα πιο ελπιδοφόρα πρότζεκτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Το μόνο σίγουρο είναι πως το μέλλον του Καρέτσα προδιαγράφεται λαμπρό και το ερώτημα πλέον δεν είναι αν θα φύγει, αλλά ποιος θα κερδίσει τη «μάχη» για την υπογραφή του.

Η απάντηση του Καρέτσα

Από την πλευρά του πάντως, ο Καρέτσας, ο οποίος πλέον είναι ο πιο ακριβός παίκτης του βελγικού πρωταθλήματος, κλείνει τα αυτιά του και συνεχίζει τη σκληρή δουλειά στο γήπεδο. 

«Δεν μου αρέσει να τα διαβάζω και δεν με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα. Προτιμώ να συγκεντρώνομαι στη δουλειά μου στο γήπεδο. Θέλω η ζωή μου να παραμένει όσο το δυνατόν πιο φυσιολογική. Αν συνεχίσω να βελτιώνομαι και να αποδίδω, τα υπόλοιπα είναι δευτερεύοντα. Υπάρχουν κυρίως… εικονικά, δεν είναι κάτι απτό».

Τη φετινή χρονιά, ο Καρέτσας εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του. Εκτός από το ταλέντο του που ξεχωρίζει σε κάθε παιχνίδι, κερδίζοντας ακόμη και την προσοχή των επίσημων λογαριασμών του Europa League, αποδεικνύει την αξία του και στα στατιστικά, δείχνοντας αξιοσημείωτη ωριμότητα για την ηλικία του.

Σε 48 συμμετοχές σε πρωτάθλημα, Κύπελλο Βελγίου και Europa League, έχει πετύχει τρία γκολ και έχει ήδη μοιράσει 18 ασίστ, λίγο πριν το φινάλε του βελγικού πρωταθλήματος.

Athletiko.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

H Πάλας ζει το όνειρο της: Λύγισε τη Ράγιο Βαγεκάνο και πήγε το Conference League ξανά στο Λονδίνο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τεράστια έκπληξη στο Roland Garros: Η Σταροντούμπτσεβα πέταξε εκτός το Νο.2 του κόσμου!

Τένις

|

Category image

Με μια ηχηρή απουσία η αποστολή της Ολλανδίας για το Μουντιάλ

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Οριστική συμφωνία ανάμεσα στην Τότεναμ και τον Ρόμπερτσον!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βινίσιους: «Φαβορί για το Μουντιάλ η Ισπανία, έχει Γιαμάλ που είναι από τους κορυφαίους του κόσμου»

FIFA World Cup 2026

|

Category image

«Ο Λουτσέσκου προσπαθεί να πείσει τον ΠΑΟΚ να τον αφήσει»

Ελλάδα

|

Category image

«Σε ευχαριστούμε, κυβερνήτα»: Αποχαιρέτισε τον Σάρι με τρομερό βίντεο η Λάτσιο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πιθανές ακόμα και έντεκα αποχωρήσεις από το ρόστερ του Ολυμπιακού

Ελλάδα

|

Category image

Πάει Μουντιάλ ο Μασέκο!

ΑΕΛ

|

Category image

Θέλει να πάει στη Ρεάλ ο Έντσο Φερνάντες - Το αστρονομικό ποσό που ζητά η Τσέλσι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κλειδώνει το πλάνο κούπας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ο Νεϊμάρ επέστρεψε με ελικόπτερο στην προπόνηση της Βραζιλίας

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Μετά τον Νίστρουπ έρχονται και παίκτες στον Παναθηναϊκό - 10 μεταγραφές, 4 προτεραιότητες

Ελλάδα

|

Category image

ΦΩΤΟ: Η απονομή στον φουτσαλικό ΑΠΟΕΛ, οι Legends και το πάρτι στο «Λευκόθεο»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Λίφτινγκ» σε όλες τις γραμμές

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη