ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τα δεδομένα στον Ολυμπιακό για την πιθανή επιστροφή του Γιαρεμτσούκ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Τα δεδομένα στον Ολυμπιακό για την πιθανή επιστροφή του Γιαρεμτσούκ

Η Λιόν δυσκολεύεται να καλύψει την οψιόν αγοράς

Στο προσκήνιο επανέρχεται για τον Ολυμπιακό η υπόθεση του Ρόμαν Γιαρεμτσούκ, με τα δεδομένα γύρω από τον Ουκρανό επιθετικό να παρουσιάζουν νέο ενδιαφέρον ενόψει της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου.

Αφορμή για τις εξελίξεις στάθηκαν δημοσιεύματα από τη Γαλλία, σύμφωνα με τα οποία η Λιόν δεν βρίσκεται σε θέση να καλύψει την οψιόν αγοράς που αγγίζει τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Η οικονομική κατάσταση του γαλλικού συλλόγου φαίνεται να λειτουργεί αποτρεπτικά, με αποτέλεσμα να ανοίγει ξανά η συζήτηση για το μέλλον του παίκτη.

Ο Γιαρεμτσούκ δεν είναι αρνητικός στην προοπτική επιστροφής στον Πειραιά. Άλλωστε, η σχέση του με τον Ολυμπιακό παραμένει ζεστή, με τον ίδιο να έχει αφήσει ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας και να βλέπει με καλό μάτι ένα ενδεχόμενο comeback.

Στον Ολυμπιακό, η περίπτωσή του εξετάζεται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Ο σύλλογος έχει σχηματίσει ξεκάθαρη εικόνα για τα αγωνιστικά του χαρακτηριστικά, ωστόσο η τελική απόφαση θα εξαρτηθεί από τον συνολικό σχεδιασμό της επίθεσης και τις εισηγήσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Καθοριστικό ρόλο παίζει και το ευρύτερο πλάνο της ομάδας, ειδικά σε σχέση με τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της νέας σεζόν και το πιθανό φορμάτ του ρόστερ. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Γιαρεμτσούκ θα μπορούσε να αποτελέσει μία αξιόπιστη λύση, γνωρίζοντας ήδη το περιβάλλον και τις απαιτήσεις.

Την ίδια ώρα, στο τραπέζι βρίσκονται και άλλες υποθέσεις για την «ερυθρόλευκη» επιθετική γραμμή, με την περίπτωση του Ταρέμι να συνδέεται έμμεσα με τις τελικές επιλογές. Οι αποφάσεις που θα ληφθούν για τους υπόλοιπους επιθετικούς θα επηρεάσουν άμεσα και την προοπτική επιστροφής του Ουκρανού.

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Η καρδιά του Ντιέγκο Μαραντόνα έδειξε ανεπαρκή φροντίδα και παρατεταμένη αγωνία»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αλλαγές στις ώρες έναρξης αγώνων της Εθνικής στο Nations League

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Ο Αρτέτα στη σκέψη του τελικού, έτρεχε παντού και... εξαφάνισε τα όρια

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Τα δεδομένα στον Ολυμπιακό για την πιθανή επιστροφή του Γιαρεμτσούκ

Ελλάδα

|

Category image

Μπαίνει στην τελική ευθεία με φουλ ρυθμούς η ΑΕΚ

Ελλάδα

|

Category image

«Τρέχει» για το φινάλε ο Γιακουμάκης

Ελλάδα

|

Category image

Για να μπουν όλα σε μια σειρά...

ΑΕΚ

|

Category image

Για το απόλυτο της… πενταετίας και της ελπίδας!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Απλά για καλό κλείσιμο...

ΑΡΗΣ

|

Category image

Θεωρείται τελειωμένη υπόθεση...

ΑΕΛ

|

Category image

Μπάγερν - Παρί: Πάμε για άλλη μία ματσάρα με φόντο τον τελικό

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το τελειώνει και πάει Final-4 o Παναθηναϊκός

EUROLEAGUE

|

Category image

Πλούσια η τηλεοπτική ατζέντα της ημέρας (06/05)

TV

|

Category image

Ένα ήταν... αρκετό για την Άρσεναλ και στον τελικό του Champions League μετά από 20 χρόνια

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πότε παίζει ο Ολυμπιακός και ποιον θα βρει μπροστά του στον ημιτελικό

EUROLEAGUE

|

Category image

Διαβαστε ακομη