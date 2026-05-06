Τα δεδομένα στον Ολυμπιακό για την πιθανή επιστροφή του Γιαρεμτσούκ

Στο προσκήνιο επανέρχεται για τον Ολυμπιακό η υπόθεση του Ρόμαν Γιαρεμτσούκ, με τα δεδομένα γύρω από τον Ουκρανό επιθετικό να παρουσιάζουν νέο ενδιαφέρον ενόψει της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου.

Αφορμή για τις εξελίξεις στάθηκαν δημοσιεύματα από τη Γαλλία, σύμφωνα με τα οποία η Λιόν δεν βρίσκεται σε θέση να καλύψει την οψιόν αγοράς που αγγίζει τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Η οικονομική κατάσταση του γαλλικού συλλόγου φαίνεται να λειτουργεί αποτρεπτικά, με αποτέλεσμα να ανοίγει ξανά η συζήτηση για το μέλλον του παίκτη.

Ο Γιαρεμτσούκ δεν είναι αρνητικός στην προοπτική επιστροφής στον Πειραιά. Άλλωστε, η σχέση του με τον Ολυμπιακό παραμένει ζεστή, με τον ίδιο να έχει αφήσει ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας και να βλέπει με καλό μάτι ένα ενδεχόμενο comeback.

Στον Ολυμπιακό, η περίπτωσή του εξετάζεται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Ο σύλλογος έχει σχηματίσει ξεκάθαρη εικόνα για τα αγωνιστικά του χαρακτηριστικά, ωστόσο η τελική απόφαση θα εξαρτηθεί από τον συνολικό σχεδιασμό της επίθεσης και τις εισηγήσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Καθοριστικό ρόλο παίζει και το ευρύτερο πλάνο της ομάδας, ειδικά σε σχέση με τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της νέας σεζόν και το πιθανό φορμάτ του ρόστερ. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Γιαρεμτσούκ θα μπορούσε να αποτελέσει μία αξιόπιστη λύση, γνωρίζοντας ήδη το περιβάλλον και τις απαιτήσεις.

Την ίδια ώρα, στο τραπέζι βρίσκονται και άλλες υποθέσεις για την «ερυθρόλευκη» επιθετική γραμμή, με την περίπτωση του Ταρέμι να συνδέεται έμμεσα με τις τελικές επιλογές. Οι αποφάσεις που θα ληφθούν για τους υπόλοιπους επιθετικούς θα επηρεάσουν άμεσα και την προοπτική επιστροφής του Ουκρανού.