Μπεργκ: «Συγχαρητήρια στους παίκτες, ο πρόεδρος έβαλε όλα τα θεμέλια»

Διαβάστε όσα είπε ο Χένινγκ Μπεργκ μετά το τέλος της αναμέτρησης στο ΓΣΠ:

«Οι παίκτες μου αξίζουν όλα τα συγχαρητήρια, έχουν την ποιότητα, έδειξαν νοοτροπία να βελτιώνονται καθημερινά. Ήταν ομαδική δουλειά από όλους, το επιτελείο, τους παίκτες. Έχουν σπουδαίο πνεύμα, συνεργάζονται και σήμερα ανταμείφθηκαν. Προς το παρόν είμαστε χαρούμενοι που είμαστε πρωταθλητές, την Ευρώπη θα τη δούμε μετά δεν είναι η κατάλληλη στιγμή τώρα. Είμαστε καλά, έχουμε πολύ καλή συνεργασία, είμαι πολύ χαρούμενος εδώ. Ο πρόεδρος έβαλε όλα τα θεμέλια, ο Σίμος κάνει εξαιρετική δουλειά. Είμαστε πολλά άτομα που δουλεύουμε καθημερινά και συνέχεια, βάζοντας ο καθένας το λιθαράκι του. Αυτή τη φορά δεν χρειαστήκαμε υπολογιστική, κάναμε μεγάλη διαφορά. Μετά την ισοπαλία κόντρα στον Άρη, κάναμε 4 νίκες. Οι ποδοσφαιριστές μου τα έδωσαν όλα, ήταν ανταγωνιστικοί από το πρώτο παιχνίδι»