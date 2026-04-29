Επίσημο: Άνοιξε η νότια για τους Ομονοιάτες, «πόλεμος» για άλλα 2450

Πήρε το πράσινο φως η Ομόνοια για τη νότια κερκίδα ενόψει του σαββατιάτικου αγώνα με τον Άρη (02/05). Οι πράσινοι εξέδωσαν ανακοίνωση μέσω της οποίας ενημερώνουν πως άλλα 2450 εισιτήρια θα διατίθενται στους φίλους της, οι οποίοι θα πάρουν θέση στη νότια κερκίδα. Υπενθυμίζουμε πως για τις άλλες τρεις κερκίδες, σημειώθηκε ήδη sold out.

Αναλυτικά: «Ενημερώνουμε πως από την Τετάρτη, 29 Απριλίου, στις 18:00, διατίθενται εισιτήρια για τους φιλάθλους μας στη Νότια κερκίδα για τον αγώνα με τον Άρη, που θα διεξαχθεί το Σάββατο, 2 Μαΐου, στο στάδιο ΓΣΠ και θα αρχίσει στις 19:00.

Στους φιλάθλους μας αναλογούν 2450 εισιτήρια για τη Νότια κερκίδα. Στην ίδια κερκίδα θα φιλοξενηθούν και οι φίλαθλοι του Άρη.

Οι φίλαθλοι της ΟΜΟΝΟΙΑΣ που θα έχουν εισιτήριο για τη Νότια κερκίδα, για να εισέλθουν στην κερκίδα θα πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδρομή από τον Βόρειο χώρο στάθμευσης προς την Ανατολική και Νότια κερκίδα.

Ωράριο λειτουργίας σημείων διάθεσης εισιτηρίων

Online Ticketing: https://tickets.stadium-360.net/omonoia

Μέχρι το Σάββατο η ώρα 19:45

Green Boutique Παπανικολή και Νήσου

Πέμπτη 09:00 – 13:00 και 14:00 – 18:00

Σάββατο 09:00 – 13:00

Green Boutique Λεμεσού

Πέμπτη 15:00 – 19:00

Ταμεία ΓΣΠ

Δεν θα λειτουργήσουν τα ταμεία του σταδίου την ημέρα του αγώνα.

Τιμές εισιτηρίων

Κανονικό: €17

Μαθητικό: €12

Παιδικό: €5

Σύμφωνα με τη νομοθεσία για να μπορεί ο φίλαθλος να προμηθευτεί εισιτήριο και να εισέρχεται σε στάδια που διεξάγονται αγώνες πρώτης κατηγορίας, θα πρέπει απαραιτήτως να έχει εκδώσει Κάρτα Φιλάθλου, την οποία υποχρεούται να επιδεικνύει κατά την είσοδό του στο στάδιο και κατά την αγορά του εισιτηρίου.

*Οι κάτοχοι Εισιτήριου Διαρκείας που θα παρευρεθούν στον αγώνα θα επιβραβευθούν με 10 βαθμούς.

*Οι κάτοχοι εισιτηρίου αγώνα που θα παρευρεθούν στον αγώνα και έχουν λογαριασμό στο σύστημα των εισιτηρίων θα επιβραβευθούν με 5 βαθμούς».