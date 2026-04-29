Η... ταρίφα ξεκινά από δίμπαλο!

Η Ομόνοια είναι μία νίκη μακριά από την μαθηματική κατάκτηση του πρωταθλήματος. Αυτό θα συμβεί αν κερδίσει τον Άρη στο ΓΣΠ και η τίτλος θα τελειώσει από την 5η αγωνιστική.

Οι πράσινοι τα πηγαίνουν εξαιρετικά στα Πλέι Οφ μετρώντας μονάχα μία απώλεια, το 2-2 με τον Άρη στην πρεμιέρα.

Σε όλα τα παιχνίδια που έδωσαν έως τώρα, πέτυχαν τουλάχιστον δύο γκολ και σε ένα, τρία.

Αναλυτικά το... 2-2-2-2-3:

Άρης - Ομόνοια: 2-2

Ομόνοια - Πάφος 2-0

ΑΕΚ - Ομόνοια 0-2

Ομόνοια - ΑΠΟΕΛ 2-0

Απόλλων - Ομόνοια 2-3

