Η... ταρίφα ξεκινά από δίμπαλο!
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Η Ομόνοια είναι μία νίκη μακριά από την μαθηματική κατάκτηση του πρωταθλήματος. Αυτό θα συμβεί αν κερδίσει τον Άρη στο ΓΣΠ και η τίτλος θα τελειώσει από την 5η αγωνιστική.
Οι πράσινοι τα πηγαίνουν εξαιρετικά στα Πλέι Οφ μετρώντας μονάχα μία απώλεια, το 2-2 με τον Άρη στην πρεμιέρα.
Σε όλα τα παιχνίδια που έδωσαν έως τώρα, πέτυχαν τουλάχιστον δύο γκολ και σε ένα, τρία.
Αναλυτικά το... 2-2-2-2-3:
Άρης - Ομόνοια: 2-2
Ομόνοια - Πάφος 2-0
ΑΕΚ - Ομόνοια 0-2
Ομόνοια - ΑΠΟΕΛ 2-0
Απόλλων - Ομόνοια 2-3
