Πανηγυρίζουν τον τίτλο…. και μετά κάθονται Κουλιμπαλί και Εβάντρο

Την απόφαση για το παιχνίδι στο οποίο θα εκτίσουν την ποινή τιμωρίας τους λόγω καρτών οι Κουλιμπαλί και Εβάντρο πήρε ο προπονητής της Ομόνοιας, Χένινγκ Μπεργκ.

Ο Νορβηγός αποφάσισε αμφότεροι να αγωνιστούν το ερχόμενο Σάββατο (02/05) απέναντι στον Άρη, στον αγώνα με τον οποίο η ομάδα της Λευκωσίας με νίκη θα πανηγυρίσει και μαθηματικά τον τίτλο.

Αμφότεροι θα λείψουν στην 7η αγωνιστική της β’ φάσης, απέναντι στην Πάφο FC.

Όσον αφορά στην κατάσταση του Παναγιώτη Ανδρέου, αυτή θα ξεκαθαρίσει εντός της ημέρας.