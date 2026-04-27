Πρασινίζει για τα καλά το ΓΣΠ: Sold out οι τρεις κερκίδες, ποια τα επόμενα βήματα για τη νότια

Πέντε ώρες και κάτι… ήταν αρκετές!

Οι φίλοι της Ομόνοιας εξάντλησαν τα εισιτήρια για τις τρεις κερκίδες που τους αναλογούν στο ΓΣΠ, ενόψει του σαββατιάτικου (02/05) αγώνα με τον Άρη.

Με ενδεχόμενο τρίποντο, το «τριφύλλι» κλειδώνει τον τίτλο, έτσι η δίψα των φίλων της ομάδας είναι τεράστια. Υπενθυμίζουμε πως η προπώληση άρχισε στις 14:00 (!).

Απ’ εκεί και πέρα, η ομάδα της πρωτεύουσας θα αποταθεί τόσο στον Άρη όσο και στην Αστυνομία, για να πάρει μέρος της νότιας κερκίδας, ώστε να διαθέσει επιπλέον εισιτήρια στους φίλους της.

Θα αναμένεται ουσιαστικά η απάντηση των Αρχών, σχετικά με την παρουσία των δύο πλευρών, στο ίδιο πέταλο. Από τον Άρη, όπως λέχθηκε νωρίτερα, δεν προκύπτει αρνητική απάντηση στο πιο πάνω αίτημα. Οι επόμενες ώρες θα ξεκαθαρίσουν το σκηνικό.