Βλέπει… Λεμεσό και «σεληνιάζεται»

Ο Ράιαν Μαέ παραμένει από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της Ομόνοιας, στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. Ο 28χρονος έχει βρει τον καλό του εαυτό με τη φανέλα των πρασίνων, σκόραρε ήδη 21 γκολ στο πρωτάθλημα και οδηγεί την ομάδα του στην 22η κατάκτηση πρωταθλήματος.

Ο Μαέ «κούμπωσε» στο πλάνο του «τριφυλλιού» και ο Μπεργκ δικαιώνεται πλήρως για το γεγονός πως περίμενε μέχρι το… παραπέντε τη θετική του απάντηση (ανακοινώθηκε στις 27 Αυγούστου). Ο Μαροκινός σκόραρε -και- στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα, όταν έφερε το ματς στα ίσα (1-1) και… άνοιξε τον δρόμο για την ανατροπή.

Μάλιστα, ο 28χρονος φαίνεται πως την… βρίσκει στο «Άλφαμεγα Stadium», όπου σκόραρε τα πέντε από τα 21 γκολ. Πέτυχε χατ τρικ με τον Άρη, σκόραρε κόντρα στην ΑΕΛ και χθες κόντρα στον Απόλλωνα. Μάλιστα, έχει βάλει στο… μάτι τις ομάδες της Λεμεσού. Κόντρα στους γαλαζοκίτρινους, τους κυανόλευκους, τους πράσινους και την Ε.Ν. Ύψωνα, σκόραρε σύνολο επτά γκολ.