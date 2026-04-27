Πήρε «φωτιά» και δεν σβήνει το 2026
Ο Ράιαν Μαέ έφτασε τα 21 γκολ στο πρωτάθλημα με την φανέλα της Ομόνοιας…
Ο Βέλγος επιθετικός των πρασίνων, βρήκε δίκτυα και στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα στο «Αλφαμέγα» ισοφαρίζοντας σε 1-1.
Με αυτό το γκολ, έκανε τα γκολ του 21 ενώ αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως τα περισσότερα από αυτά ήρθαν από το 2026 κι΄έπειτα.
Συγκεκριμένα, ο Μαέ βρήκε δίκτυα 16 φορές μέσα στο 2026 και είναι ανάμεσα στους τοπ σκόρερ της Ευρώπης του τρέχοντος έτους.
Μέσα στο 2025, σκόραρε 5 γκολ.