Πήρε «φωτιά» και δεν σβήνει το 2026

Ο Βέλγος επιθετικός των πρασίνων, βρήκε δίκτυα και στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα στο «Αλφαμέγα» ισοφαρίζοντας σε 1-1.

Με αυτό το γκολ, έκανε τα γκολ του 21 ενώ αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως τα περισσότερα από αυτά ήρθαν από το 2026 κι΄έπειτα.

Συγκεκριμένα, ο Μαέ βρήκε δίκτυα 16 φορές μέσα στο 2026 και είναι ανάμεσα στους τοπ σκόρερ της Ευρώπης του τρέχοντος έτους.

Μέσα στο 2025, σκόραρε 5 γκολ.