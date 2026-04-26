Μπεργκ: «Για αυτούς τους λόγους παίρνουμε το πρωτάθλημα»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής της Ομόνοιας Χένινγκ Μπεργκ μετά το μεγάλο διπλό με 3-2 επί του Απόλλωνα που έφερε την ομάδα του μια ανάσα από τη μαθηματική στέψη ως πρωταθλήτρια.

«Είμαστε σούπερ χαρούμενοι που κερδίσαμε αυτό το παιχνίδι. Σίγουρα δεν ήταν βαρετό παιχνίδι. Ήταν πολύ καλό που σκοράραμε τρία γκολ στον Απόλλωνα που έχει καλούς παίκτες. Ξεκούρασε κάποιους παίκτες αλλά μετά μπήκαν όλοι οι βασικοί, ο επιθετικός ήταν ο μόνος που δεν μπήκε, ο Μάρκες. Είμαστε πολύ χαρούμενοι με τη νίκη, τη νοοτροπία, που συνεχίσαμε όταν χάναμε. Είμαστε εκνευρισμένοι με τη δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Κουλιμπαλί, η πρώτη εντάξει, αλλά δεν καταλαβαίνουμε τη δεύτερη, δεν την καταλαβαίνω, στο ποδόσφαιρο υπάρχουν συναισθήματα, τα συναισθήματα είναι που κάνουν το ποδόσφαιρο υπέροχο. Μετά από 90 λεπτά άμυνας, προσπάθειας και κούρασης, συζητούσε με τον διαιτητή και πήρε δεύτερη κίτρινη, δεν το θεωρώ αναγκαίο, δεν το θεωρώ υπεύθυνο. Τώρα ο Κουλιμπαλί θα χάσει το επόμενο παιχνίδι. Αυτό δεν το καταλαβαίνουμε. Ίσως άλλοι το καταλαβαίνουν καλύτερα, δεν ξέρω, αλλά εμείς δεν το καταλαβαίνουμε! Αυτό δεν είναι το κύριο θέμα του αγώνα, το κύριο θέμα είναι η νίκη, τα γκολ και οι τρεις βαθμοί».

*Διευκρινίζεται ότι ο Κουλιμπαλί αποβλήθηκε στις καθυστερήσεις με δύο κίτρινες κάρτες στην ίδια φάση, λόγω φάουλ και διαμαρτυρίας αντίστοιχα.

Ακολούθως, ο Μπεργκ, ερωτηθείς για τους λόγους για τους οποίους η Ομόνοια παίρνει το πρωτάθλημα, απάντησε:

«Νομίζω ήμασταν συνεπείς κατά τη διάρκεια της σεζόν. Δεν πήραμε το πρωτάθλημα ακόμη αλλά είμαστε σε καλό δρόμο... Ο πρώτος λόγος λοιπόν είναι ότι έχουμε πολύ καλούς παίκτες. Από εκεί και πέρα το ότι αυτοί οι παίκτες έφτιαξαν μια πολύ καλή ομάδα, είναι όλοι μαζί, έχουν πολύ καλή κατανόηση για το πώς πρέπει να παίζουν αμυντικά και επιθετικά, έχουν πολύ καλή νοοτροπία, δίνουν τα πάντα στις προπονήσεις και τους αγώνες, παίρνουμε κάθε παιχνίδι σοβαρά. Πήραμε νίκες ακόμη κι όταν δεν ήμασταν στο 100%. Επίσης πιστεύω ότι όταν παίζαμε στην Ευρώπη καταφέρναμε να χρησιμοποιήσουμε όλο το ρόστερ, είχαν όλοι οι παίκτες συνεισφορά στην πορεία της ομάδας. Επίσης ξεπεράσαμε κάποιες αναποδιές, όταν χάσαμε από ΑΠΟΕΛ, από Ριέκα, δεν σταματήσαμε, επανήλθαμε».