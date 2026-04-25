Με ένα απρόοπτο η αποστολή της Ομόνοιας για Λεμεσό

Έτοιμη για τον αγώνα της Κυριακής (26/4, 19:00) με τον Απόλλωνα στη Λεμεσό είναι η Ομόνοια.

Οι πράσινοι ανακοίνωσαν την αποστολή τους για το ντέρμπι, στο οποίο πάνε με μια απρόοπτη απουσία.

Συγκεκριμένα ο Γιάννης Μασούρας έμεινε εκτός αποστολής, προληπτικά κατόπιν μυϊκών ενοχλήσεων που ένιωσε.

Η αποστολή της Ομόνοιας:

Ουζόχο, Μιχαήλ, Κυριακίδης, Ντιουνκού, Κουλιμπαλί, Άιτινγκ, Σεμέδο, Γιόβετιτς, Χατζηγιοβάνης, Εβάντρο, Μάριτς, Μαγιαμπέλα, Μαέ, Τάνκοβιτς, Σίμιτς, Οντουμπάτζο, Μπάλκοβετς, Παναγιώτου, Κούσουλος, Εράκοβιτς, Π. Ανδρέου, Χρίστου, Νεοφύτου.