Ανακοινώθηκε από τον Ερυθρό Αστέρα ο Λοΐζου!

Ο Λοΐζος Λοΐζου είναι και επίσημα ποδοσφαιριστής της σερβικής ομάδας.

Λίγο μετά το βίντεο με το συρτάκι, ο Ερυθρός Αστέρας ανακοίνωσε την απόκτηση του πρώην άσου της Ομόνοιας.

Όπως αναφέρουν στην ανάρτησή τους οι Σέρβοι, ο Κύπριος επιθετικός πήρε τον αριθμό 75 ενώ υπέγραψε συμβόλαιο για 3+1 χρόνια.