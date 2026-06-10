Ανακοινώθηκε από τον Ερυθρό Αστέρα ο Λοΐζου!
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Λίγο μετά την... προαναγγελία, οι Σέρβοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του διεθνούς επιθετικού
Ο Λοΐζος Λοΐζου είναι και επίσημα ποδοσφαιριστής της σερβικής ομάδας.
Λίγο μετά το βίντεο με το συρτάκι, ο Ερυθρός Αστέρας ανακοίνωσε την απόκτηση του πρώην άσου της Ομόνοιας.
Όπως αναφέρουν στην ανάρτησή τους οι Σέρβοι, ο Κύπριος επιθετικός πήρε τον αριθμό 75 ενώ υπέγραψε συμβόλαιο για 3+1 χρόνια.
‼️Loizos Loizu u Crvenoj zvezdi‼️— FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) June 10, 2026
Novo pojačanje Crvene zvezde je krilni napadač Loizos Loizu koji je potpisao ugovor na tri plus jednu godinu sa našim klubom i zadužio dres sa brojem 75.
🔴⚪️ #fkcz pic.twitter.com/HEMMJVt5pV