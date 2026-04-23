Η συνταγή (πολύ) δύσκολα αλλάζει

Οι πράσινοι θα γνωρίζουν από πριν το αποτέλεσμα της ΑΕΚ με τον Άρη.

Πριν από την σέντρα του αγώνα με τον Απόλλωνα την ερχόμενη Κυριακή (26/4), η Ομόνοια θα ξέρει εάν με νίκη στο «Αλφαμέγα» κατακτά και μαθηματικά τον τίτλο.

Ο Χένινγκ Μπεργκ είδε με ικανοποίηση όλους τους ποδοσφαιριστές να ακολουθούν το κανονικό πρόγραμμα προπόνησης και ετοιμάζεται για την έξοδο στην Λεμεσό με γεμάτο οπλοστάσιο.

Ο Φαμπιάνο, ο Μαγιαμπέλα και ο Ουζόχο που το προηγούμενο διάστημα αντιμετώπισαν προβλήματα τραυματισμών, είναι εντάξει, παρόλα αυτά δύσκολα θα αλλάξει την συνταγή ο Νορβηγός.

Ο Μπεργκ χρησιμοποιεί την ίδια συνταγή στα τελευταία τρία παιχνίδια, συνεπώς αυτό πολύ δύσκολα αλλάζει.

Το γεγονός ωστόσο ότι οι παροπλισμένοι το προηγούμενο διάστημα είναι σε καλύτερη κατάσταση, του δίνει την δυνατότητα να φρεσκάρει την ομάδα κατά την διάρκεια του αγώνα.

ψ.