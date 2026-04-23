Η συνταγή (πολύ) δύσκολα αλλάζει

Η Ομόνοια παέι φουλ στο «Αλφαμέγα» και ο Μπεργκ μπορεί να κάνει ό,τι θέλει

Οι πράσινοι θα γνωρίζουν από πριν το αποτέλεσμα της ΑΕΚ με τον Άρη. 

Πριν από την σέντρα του αγώνα με τον Απόλλωνα την ερχόμενη Κυριακή (26/4), η Ομόνοια θα ξέρει εάν με νίκη στο «Αλφαμέγα» κατακτά και μαθηματικά τον τίτλο. 

Ο Χένινγκ Μπεργκ είδε με ικανοποίηση όλους τους ποδοσφαιριστές να ακολουθούν το κανονικό πρόγραμμα προπόνησης και ετοιμάζεται για την έξοδο στην Λεμεσό με γεμάτο οπλοστάσιο. 

Ο Φαμπιάνο, ο Μαγιαμπέλα και ο Ουζόχο που το προηγούμενο διάστημα αντιμετώπισαν προβλήματα τραυματισμών, είναι εντάξει, παρόλα αυτά δύσκολα θα αλλάξει την συνταγή ο Νορβηγός. 

Ο Μπεργκ χρησιμοποιεί την ίδια συνταγή στα τελευταία τρία παιχνίδια, συνεπώς αυτό πολύ δύσκολα αλλάζει. 

Το γεγονός ωστόσο ότι οι παροπλισμένοι το προηγούμενο διάστημα είναι σε καλύτερη κατάσταση, του δίνει την δυνατότητα να φρεσκάρει την ομάδα κατά την διάρκεια του αγώνα. 

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

