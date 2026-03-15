Κωστή: «Δεν έχουμε συνηθίσει το φίλαθλο κοινό σε τέτοια αποτελέσματα»

Φανερά προβληματισμένος ο Γιώργος Κωστής, μετά το τέλος του ματς με την Ομόνοιας, έδωσε το σύνθημα για τη συνέχεια.

«Δεν ήταν καλό βράδι για μας. Δεν έχουμε συνηθίσει το φίλαθλο κοινό σε τέτοια αποτελέσματα. Είχαμε τέσσερις απουσίες βασικών παικτών. Στο πρώτο γκολ η εμφάνιση ήταν καλή εκτός από τα τρία γκολ. Στη συνέχεια έπρεπε να διαχειριστούμε την κατάσταση με τα πλέι άουτ και προστατεύσαμε τους παίκτες που κινδύνευαν με αποκλεισμό. Για μας το παιχνίδι αυτό είναι παρελθόν». Και πρόσθεσε: «Το τρίτο γκολ τελείωσε το παιχνίδι και η ποιότητα της Ομόνοιας φάνηκε. Είμαστε αισιόδοξοι για τον στόχο της παραμονής».