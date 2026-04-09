Επιτροπή Δεοντολογίας: Λειτούργησε η Πλατφόρμας Ανώνυμων Καταγγελιών

Τη λειτουργία της Πλατφόρμας Ανώνυμων Καταγγελιών, ανακοίνωσε και παρουσίασε την Τετάρτη η Επιτροπή Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού. Μια Πλατφόρμα, η οποία θα συμβάλει στον μεγάλο στόχο της Επιτροπής για τη δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος στον αθλητισμό.

Η Πλατφόρμα παρουσιάστηκε σήμερα από την Επιτροπή Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού σε διάσκεψη Τύπου σε ξενοδοχείο της Λευκωσίας.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Στέφανος Σκορδής μιλώντας αρχικά στη διάσκεψη αναφέρθηκε στη δέσμευση και την αποφασιστικότητα της Επιτροπής να λειτουργήσει αποτρεπτικά, και μέσα σε αυτό το πλαίσιο εμπίπτει η λειτουργία της νέας αυτής πλατφόρμας.

Μετά το καλωσόρισμα στους παρευρισκόμενους, ο κ. Σκορδής στάθηκε στο σημαντικό εργαλείο που έχει πλέον στη διάθεση της η Επιτροπή και κάλεσε, όσους έχουν οποιαδήποτε στοιχείο να προχωρούν σε κατάθεση του, είτε με επώνυμες καταγγελίες, είτε μέσω της Πλατφόρμας Ανώνυμων Καταγγελιών, που είναι πλέον διαθέσιμη.

Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε το μέλος της Επιτροπής Νικόλας Κωνσταντίνου, ο οποίος αναφέρθηκε στη δημιουργία της νέας πλατφόρμας για υποβολή ανώνυμων καταγγελιών, επισημαίνοντας πως διαπιστώθηκε πως πολλοί άνθρωποι στο χώρο του αθλητισμού, γνωρίζουν, αλλά δεν μιλούν, φοβούμενοι τις συνέπειες και την αποκάλυψη της ταυτότητας τους.

Όπως σημείωσε ο κ. Κωνσταντίνου, πρόκειται για ένα σύγχρονο και πλήρως ασφαλές σύστημα που θα επιτρέπει σε κάθε πολίτη να αναφέρει, με πραγματική ανωνυμία, αδικήματα διαφθοράς στον αθλητισμό ή άλλα αδικήματα που προβλέπονται στο Νόμο για την Καταπολέμηση της Χειραγώγησης Αθλητικών Γεγονότων.

«Η σημερινή πρωτοβουλία αποτελεί, επομένως, ένα σημαντικό βήμα για την Κύπρο. Όχι γιατί λύνει από μόνη της το πρόβλημα, αλλά γιατί δημιουργεί, για πρώτη φορά, τις συνθήκες ώστε η πληροφορία να μπορεί να φτάσει εκεί όπου μέχρι σήμερα δεν έφτανε με τον σωστό τρόπο. Από εκεί και πέρα, η ευθύνη είναι δική μας για να αξιοποιήσουμε την πληροφορία με σοβαρότητα, συνέπεια και σεβασμό», είπε ο κ. Κωνσταντίνου.

Τον τρόπο που λειτουργεί η Πλατφόρμα Ανώνυμων Καταγγελιών, παρουσίασε στη συνέχεια, κατά τη διάσκεψη, ο τεχνικός υπεύθυνος, Κωνσταντίνος Τύλληρος, ο οποίος στάθηκε και στο πως εξασφαλίζεται η ανωνυμία της οποιασδήποτε καταγγελίας γίνει.

Η πλατφόρμα, όπως σημείωσε, δεν συλλέγει IP, cookies ή οποιοδήποτε τεχνικό αναγνωριστικό, ενώ όλες οι πληροφορίες θα αποθηκεύονται κρυπτογραφημένες σε απομονωμένο περιβάλλον, προσβάσιμο μόνο από εξουσιοδοτημένα μέλη της Επιτροπής.

Οι πολίτες που θέλουν να προβούν σε μια ανώνυμη καταγγελία μπορούν να επισκεφθούν αρχικά την ιστοσελίδα της Επιτροπής στο https://www.cess.com.cy/Default.aspx και στη συνέχεια να πατήσουν την επιλογή Ανώνυμη Καταγγελία που βρίσκεται στο πάνω μέρος.

Στη συνέχεια, η ιστοσελίδα θα προτρέψει τους ενδιαφερόμενους να κατεβάσουν την εφαρμογή tor browser, η οποία προστατεύει την ταυτότητα του χρήστη. Στη συνέχεια μέσω της εφαρμογής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μπουν ξανά στην ιστοσελίδα της Επιτροπής και αφού επιλέξουν το Ανώνυμη Καταγγελία με απλά βήματα μπορούν να καταχωρήσουν την καταγγελία τους.

