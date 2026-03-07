Τριπλό προσπέρασμα και «χτύπημα» παραμονής από τον Ολυμπιακό!

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τεράστια νίκη για τον Ολυμπιακό.

Επιτυχία με πολύπλευρα οφέλη για τον Ολυμπιακό απέναντι στον Εθνικό Άχνας (2-1) στο ΓΣΠ!

Οι μαυροπράσινοι σε ένα παιχνίδι «έξι βαθμών» κατάφεραν με γκολ των Κονομή (38’) και Βιεϊρίνια (65’) να πάρουν το τρίποντο με το οποίο, όχι μόνο αύξησαν τη διαφορά στους πέντε βαθμούς από την ομάδα της Άχνας, αλλά έκαναν και… τριπλό προσπέρασμα στη βαθμολογία, αφού ξεπέρασαν τον Ακρίτα, την Freedom24 Krasava Ε.Ν.Υ. και την Ανόρθωση, της οποίας υπερτερούν στη βαθμολογία!

Συγκεκριμένα, ο Ολυμπιακός έφτασε στους 28 βαθμούς, όσους και η Ανόρθωση με αγώνα λιγότερο, ενώ ακολουθούν Ακρίτας (26), Ε.Ν.Υ. (25) και Εθνικός (23).

Ο Ολυμπιακός επανήλθε στις επιτυχίες μετά από πέντε παιχνίδια, ενώ αυτή ήταν η τρίτη διαδοχική ήττα για τον Εθνικό.

Οι μαυροπράσινοι ήταν πιο απαιτητικοί στον αγώνα, δημιούργησαν περισσότερες ευκαιρίες και τελικά η επιμονή τους στέφθηκε με επιτυχία. Aπό την άλλη ο Εθνικός μείωσε με τον Γιάλλουρο στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων και δεν είχε χρόνο να αντιδράσει περαιτέρω.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Ταλιχμανίδης, Κονομής, Μπαρμπόσα, Τζεπάρ, Φελίπε, Κοβαλένκο (61′ Μ. Χαραλάμπους), Ταβάρες, Ενρίκε (46′ Μπράντονιτς), Σ. Χαραλάμπους (68′ Ε. Στεφάνου), Βιερίνια (77′ Ομορόβα), Πικής (77′ Αγγελή).

ΕΘΝΙΚΟΣ: Φλόρες, Ψάλτης, Λ Φελίπε (51′ Αγγελόπουλος), Νενέκο, Πεχλιβάνης, Παπαγεωργίου, Σέχας (46′ Μάιας), Γκονσάλες, Αντερέγκεν, Γιούσης (88′ Γιάλλουρος), Σιβέριο (62′ Σιβέιρο).

ΣΚΟΡΕΡ: 38’ Κονομής, 65’ Βιεϊρίνια/90+3' Γιάλλουρος

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Κοβαλένκο / Γκονσάλες, Σιβέριο

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Κωνσταντίνος Φελλάς

Α' Βοηθός: Ευαγόρας Ευαγόρου

Β' Βοηθός: Μιχάλης Μεταξάς

4ος Διαιτητής: Κυριιάκος Αθανασίου

VAR: Ciochirca Christian – Petru

AVAR: Ανδρέας Τεχράνυ

Παρατηρητής: Κώστας Καπιτανής

 

