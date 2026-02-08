«Σημαντικά τα επόμενα παιχνίδια, είναι έξι βαθμών»

Οι δηλώσεις από τον προπονητή του Ολυμπιακού, Γιώργου Κωστή, μετά την ήττα από τον Απόλλωνα.

«Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες μου για την προσπάθεια. Δυστυχώς η κόκκινη κάρτα ανέτρεψε τα σχέδια μας, τα παιδιά έκαναν υπερπροσπάθεια. Για εμάς είναι σημαντικά τα επόμενα παιχνίδια (σ.σ. με Ομόνοια Αραδίππου και Ακρίτα), γιατί είναι «έξι βαθμών». Γι’ αυτό πρέπει να προετοιμαστούμε κατάλληλα. Είμαι πολύ αισιόδοξος για τη συνέχεια»