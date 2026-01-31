Γ. Κωστής: «Σήμερα φάνηκε η κούραση πνευματικά και σωματικά»

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Κωστής, ευχαρίστησε τους ποδοσφαιριστές του για τη μεγάλη προσπάθεια που έκαναν το τελευταίο διάστημα:.

Το αρχικό του σχόλιο μετά την ήττα από τον ΑΠΟΕΛ: «Ευχαριστώ τους παίκτες για την τεράστια προσπάθεια τον τελευταίο μήνα. Σήμερα φάνηκε η κούραση πνευματικά και σωματικά. Πρέπει να ανασυγκροτηθούμε και να ξεκουραστούμε ενόψει της δύσκολης συνέχειας. Κάθε ματς σε αυτό το πρωτάθλημα πρέπει να παίρνεις βαθμούς άσχετα με τη θέση. Το ΑΠΟΕΛ ήταν καλύτερο, νίκησε δίκαια. Εύχομαι καλή συνέχεια».

Ακολούθως μίλησε για την αποχώρηση του Ανδρέα Χρίστου: «Ο Ανδρέας Χρίστου είναι ένα μεγάλο ταλέντο που θα έχει θέση στην Εθνική σύντομα. Είναι εξαιρετικός χαρακτήρας και του εύχομαι καλή συνέχεια».

Όσον αφορά τις μεταγρασφές των Κοβαλένκο και Γουίλερ, είπε «Κάναμε καλές κινήσεις με Γουίλερ και Κοβαλένκο. Θα μας βοηθήσουν να πετύχουμε τους στόχους μας».