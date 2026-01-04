O Κυριάκος Πολυκάρπου κάθισε στον πάγκο του Ολυμπιακού στο ισόπαλο 0-0 με τον Άρη στο ΓΣΠ, στην απουσία του τιμωρημένου Γιώργου Κωστή. Μετά τον αγώνα δήλωσε:

«Δικαιούμασταν ένα καλό αποτέλεσμα με μια ομάδα τέτοιου βεληνεκούς. Έγινε μεγάλη προσπάθεια βγάλαμε αρκετή ενέργεια. Μας αφήνει ικανοποιημένους όμως έχουμε μια πικρία γιατί θέλαμε πολύ τη νίκη. Θέλαμε να αφιερώσουμε τη νίκη στον προπονητή μας αλλά και στο Δ.Σ, σε όλους όσους απαρτίζουν τον Ολυμπιακό και βγαίνει αυτή η πολύ καλή εικόνα στο γήπεδο».