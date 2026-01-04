Πέταξε κι άλλους βαθμούς ο Άρης στο ΓΣΠ, τρίτο το ίδιο για Ολυμπιακό

Όπως τελείωσε το 2025, άρχισε και το 2026 ο Άρης, καθώς μετά την ισοπαλία με την Ομόνοια Αραδίππου στην έδρα του (2-2), άφησε και δύο βαθμούς στο ΓΣΠ μένοντας στο 0-0 με τον Ολυμπιακό, με τους μαυροπράσινους να φέρνουν για τρίτο διαδοχικό παιχνίδι το ίδιο αποτέλεσμα (σ.σ. μετά τα ματς με ΑΕΛ και Ανόρθωση).

Επιπλέον, για την ομάδα της Λεμεσού είναι η τρίτη φετινή επίσκεψη στο στάδιο της πρωτεύουσας που δεν προσφέρει νίκη, καθώς είχε ηττηθεί από τον ΑΠΟΕΛ (2-0) ενώ είχε μείνει στη λευκή ισοπαλία με την Ομόνοια.

Από αγωνιστικής πλευράς, οι δυο ομάδες είχαν τις δικές τους ευκαιρίες για να ανοίξουν το σκορ. Μεταξύ άλλων, στο 30' οι γηπεδούχοι είχαν δοκάρι σε σουτ του Πική, ο οποίος στο 42' έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα όμως το τέρμα του ακυρώθηκε λόγω οφσάιντ.

OΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Ταλιχμανίδης, Φελίπε (85′ Χαραλάμπους), Κονομής, Μπαρμπόσα (45′ Ζοάο Μάριο), Τεϊσέιρα (90′ Χαραλάμπους), Χρίστου, Τζεπάρ, Ταβάρες, Μπράντονιτς (85′ Ομορόβα), Ενρίκε, Πική.

ΑΡΗΣ: Άλβες, Μουσούντα, Γκόλντσον, Μάτισικ, Κορέια, Μπουράν, Μακόσλαντ, Μοντνόρ (80′ Κοκόριν), Μαγιαμπέλα (69′ Σανέ), Κακουλλής (58′ Κβιλιτάια), Γκομίς (58′ Γκάουσταντ).

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 90' Ταβάρες / 64′ Μοντνόρ, 67′ Μακόσλαντ, 71′ Μάτισικ

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Π.

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Πολύδωρος

4ος Διαιτητής: Κώστα Ροβέρτος

VAR: Αθανασίου Κυριάκος

AVAR: Γεωργίου Παύλος

Παρατηρητής: Καπιτανής Κώστας