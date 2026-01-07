Ο Σεμένιο παίζει με την Τότεναμ και την επόμενη μέρα περνάει ιατρικά στη Μάντσεστερ Σίτι!

Όπως έγινε γνωστό από το «Sky Sports», ο ποδοσφαιριστής της Μόρνμουθ θα παίξει κανονικά απέναντι στην Τότεναμ (07/01, 21:30) και την Πέμπτη (08/01) θα περάσει ιατρικά για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του!

Παίκτης της Μάντσεστερ Σίτι αναμένεται να γίνει τις επόμενες ημέρες ο Αντουάν Σεμένιο! Όπως έγινε γνωστό, η τελευταία του «παράσταση» με την Μπόρνμουθ θα γίνει απέναντι στην Τότεναμ (07/01, 21:30), αφού την Πέμπτη (08/01) θα είναι στο Μάντσεστερ!

Αυτό θα γίνει, καθώς θα περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις πριν υπογράψει το συμβόλαιό του με τη Σίτι, όπως έγινε γνωστό και από το «Sky Sports»!

Ακόμα και αν η μεταγραφή του θα μπορούσε να είχε γίνει από την 1η μέρα του 2026, αλλά τα «κεράσια» ήθελαν να τον κρατήσουν λίγο παραπάνω, γιατί είχαν πρόγραμμα-βουνό.

Η επιθυμία τους έγινε δεκτή, αλλά σύντομα θα χρειαστεί να πουν «αντίο» στον 25χρονο ποδοσφαιριστή που πηγαίνει στους «πολίτες», για ένα νέο «κεφάλαιο» στην καριέρα του!

Αναλυτικά, τι αναφέρει το «Sky Sports»:

«ΕΚΤΑΚΤΟ: Ο Αντουάν Σεμένιο θα περάσει ιατρικές εξετάσεις στη Μάντσεστερ Σίτι την Πέμπτη».

