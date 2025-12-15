ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Υψηλό εμπόδιο αλλά η νίκη είναι επιβεβλημένη

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Το κίνητρο και το... πρέπει της ΑΕΚ για τον αγώνα με την Ομόνοια

Η 5η μετάβαση από την Ευρώπη στο εγχώριο πρωτάθλημα πρέπει να είναι νικηφόρα για την ΑΕΚ. Στις υπόλοιπες τέσσερις φορές που η ομάδα της Λάρνακας επέστρεψε στις υποχρεώσεις της για το πρωτάθλημα μετά από ευρωπαϊκό αγώνα, τα βρήκε μπαστούνια απέναντι στους αντιπάλους της. Μετρά συνολικά μόλις μία νίκη (εις βάρος της Ομόνοιας Αρ.), δύο ισοπαλίες (με Ακρίτα και ΑΠΟΕΛ) και μία ήττα (Πάφος FC) στα παιχνίδια που ακολούθησαν ευρωπαϊκή αναμέτρηση στο πλαίσιο της League Phase του Conference League.

Τούτη τη φορά, πάντως, η νίκη σε βάρος της Ομόνοιας, στην αποψινή (19:00) αναμέτρηση που θα γίνει στην «Αρένα», φαντάζει επιτακτική ανάγκη για διάφορους λόγους. Πρωτίστως, με ενδεχόμενη νίκη οι κιτρινοπράσινοι θα ξεπεράσουν το «τριφύλλι» και θα ανέβουν στη 2η θέση, παίρνοντας ταυτόχρονα ρεβάνς για την ήττα που είχαν δεχθεί στον α΄ γύρο. Επίσης θα διατηρήσει την ομάδα σε τροχιά πρωταθλητισμού και θα ανεβάσει την ψυχολογία της ενόψει του καθοριστικού αγώνα της Πέμπτης με τη Σκεντίγια στο τελευταίο παιχνίδι της League Phase του Conference League, το αποτέλεσμα του οποίου θα κρίνει αν οι Λαρνακείς θα περάσουν ή όχι απευθείας στους «16» της διοργάνωσης.

Πάντως, η Ευρώπη μπορεί να περιμένει, διότι τη δεδομένη στιγμή προέχει το ντέρμπι με την Ομόνοια και η προσοχή όλων στην ΑΕΚ είναι στραμμένη σε αυτό το παιχνίδι. Η ΑΕΚ επέστρεψε από τη Σουηδία χωρίς σοβαρά αγωνιστικά προβλήματα. Μια πιθανή ενδεκάδα θα αποτελείται από τους Αλομέροβιτς, Εκπολό, Μιλίτσεβιτς, Ρομπέρζ (Σαμπορίτ), Χάιρο, Λέδες, Πονς, Ναούμ, Ρούμπιο, Μπάγιτς και Ιβάνοβιτς. Όσον αφορά τον γερόλυκο Μιραμόν διανύει την καλύτερη περίοδό του από τον καιρό που ήρθε στην ομάδα και σίγουρα διεκδικεί κι αυτός με αξιώσεις φανέλα βασικού.

