Κωστή: «Ο Ολυμπιακός έχει DNA πρωταθλητισμού»

«Θέλω να δηλώσω ότι τρέφω απέραντο σεβασμό στην ΑΕΛ και στον κόσμο της. Ο Ολυμπιακός είναι εξίσου μεγάλη ομάδα. Οι παίκτες έδειξαν τον χαρακτήρα αυτής της ομάδας η οποία έχει DNA πρωταθλητισμού. Κάνω έκκληση στον κόσμο να προστατέψει την ομάδα. Κανονικά έπρεπε να είμαι ένας προπονητής σήμερα στον πάγκο και να απολαμβάνω την φιλοσοφία της ομάδας. Μπράβο στους παίκτες που ακολουθούν την φιλοσοφία μας και για τη σκληρή δουλειά η οποία δεν αντιμετωπίζεται από κανένα με κανένα τρόπο».