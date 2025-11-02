Δεν ήταν μόνο ο Ταλιχμανίδης...

Ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού πέτυχε ένα σπάνιας ομορφιάς γκολ στο 55ο λεπτό του αγώνα, ένα γκολ που στο τέλος ήταν αρκετό για να φύγουν οι μαυροπράσινοι με το διπλό από την έδρα των «Περιστεριών».

Ο Ταβάρες αποφάσισε απ΄την αρχή τι ήθελε να κάνει όταν η μπάλα έσκασε μπροστά του. Είδε τον χώρο, ζύγισε το σουτ και εκτέλεσε τον Κόστιτς ο οποίος δεν είχε περιθώριο αντίδρασης.

Ο Ολυμπιακός για ακόμα ένα παιχνίδι, πήγε να πάθει ότι συνέβη και σε άλλα ματς όταν ήταν μπροστά στο σκορ, δηλαδή να δεχτεί γκολ στο φινάλε και να χάσει την νίκη μέσα απ΄τα χέρια του.

Τελικά ο Ταλιχμανίδης ήταν... φύλακας άγγελος, κράτησε το «μηδέν» και το 0-1 έμεινε μέχρι το φινάλε.