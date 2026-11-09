ΦΩΤΟΣ/ΒΙΝΤΕΟ: Το ρεσιτάλ των Πορτοκαλί στο ΓΣΠ

Από το κορεό μέχρι το πανό για τον Αρχάγγελο Μιχαήλ και το Pyro Show.

Η παρουσία των Πορτοκαλί στο ΓΣΠ έδωσε άλλο χρώμα στο παιχνίδι με τον Άρη παίζοντας καθοριστικό ρόλο στην ανατροπή του σκορ από τους παίκτες του Νίκου Παπαδόπουλου.

Πρώτα είχαμε το φοβερό κορεό το οποίο κάλυψε όλο το γήπεδο. Ο αριθμός 100, το έμβλημα του ΑΠΟΕΛ, τα επαναλαμβανόμενα Pyro show κατά την διάρκεια του αγώνα και το τεράστιο πανό του Αρχαγγέλου Μιχαήλ.

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