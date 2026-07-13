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Ενίσχυση στην άμυνα για τον Ολυμπιακό με… άρωμα Βραζιλίας

ΓΗΠΕΔΟ

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Ενίσχυση στην άμυνα για τον Ολυμπιακό με… άρωμα Βραζιλίας

Η διάρκεια της συμφωνίας των δύο πλευρών

Ενίσχυση στην άμυνα για τον Ολυμπιακό!

Η ομάδα της πρωτεύουσας εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της οποίας ενημερώνει για τη σύναψη συμφωνίας με τον Εντουάρτο Κούντε.

Αναλυτικά: «Ο Ολυμπιακός Λευκωσίας ανακοινώνει την απόκτηση του 28χρονου Βραζιλιάνου ποδοσφαιριστή Eduardo Kunde, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας 1+1 χρόνου.

Ο Eduardo Kunde αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός.

Ο Eduardo Kunde διαθέτει σημαντική διεθνή εμπειρία, έχοντας αγωνιστεί σε πέντε διαφορετικές χώρες και καταγράφοντας συνολικά 127 συμμετοχές, 1 γκολ και 21 ασίστ στην επαγγελματική του καριέρα. Τελευταίος του σταθμός ήταν η FK Gabala, ομάδα της Α' Κατηγορίας του Αζερμπαϊτζάν, ενώ στο παρελθόν φόρεσε επίσης τις φανέλες των Persis, Avaí, Botev Vratsa, SC Sagamihara, Cuiabá, Operário και Brusque.

Καλωσορίζουμε τον Eduardo Kunde στη μεγάλη οικογένεια του Ολυμπιακού Λευκωσίας και του ευχόμαστε Υγεία, Δύναμη και πολλές Επιτυχίες με την ιστορική μαυροπράσινη φανέλα!».

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