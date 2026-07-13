Τελειώνει του Ζοέλ Ρόκα – Άμραμπατ ο μεγάλος στόχος και εξελίξεις με Αντρέ Λουίς

Σε πολλά μεταγραφικά μέτωπα κινείται ο Ολυμπιακός, με την υπόθεση του Ζοέλ Ρόκα να βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία και την απόκτηση ενός κεντρικού μέσου υψηλού επιπέδου να παραμένει η σημαντικότερη προτεραιότητα.

Οι πολυήμερες και απαιτητικές διαπραγματεύσεις για τον 21χρονο Ισπανό εξτρέμ φαίνεται πως έχουν μπει στο τελευταίο τους στάδιο. Απομένουν ορισμένες λεπτομέρειες για να ολοκληρωθεί η συμφωνία, με τους «ερυθρόλευκους» να κάνουν αγώνα δρόμου ώστε ο ποδοσφαιριστής να έρθει άμεσα στην Αθήνα και να ενσωματωθεί στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει ξεχωρίσει τον Ρόκα και θεωρεί ότι μπορεί να προσφέρει σημαντικές λύσεις στα άκρα της επίθεσης. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής έχει ήδη ενημερωθεί για τον ρόλο που προορίζεται να έχει στον Ολυμπιακό και παρουσιάζεται θετικός στη μετακίνησή του στον Πειραιά.

Η επιθυμία του Ισπανού εξτρέμ να φορέσει τα ερυθρόλευκα έχει συμβάλει στην πρόοδο των επαφών, παρά τις δυσκολίες που υπήρξαν στις συζητήσεις. Στον Ολυμπιακό επικρατεί αισιοδοξία ότι η υπόθεση θα κλείσει σύντομα και ο παίκτης θα τεθεί στη διάθεση του Μεντιλίμπαρ.

Η βασική μεταγραφική επιδίωξη των Πειραιωτών αφορά την απόκτηση ενός κεντρικού χαφ που θα ανεβάσει άμεσα το επίπεδο της μεσαίας γραμμής.

Ο Σοφιάν Άμραμπατ παραμένει στην κορυφή της λίστας, με τις επαφές να συνεχίζονται και τον Μαροκινό διεθνή να εμφανίζεται θετικός στην προοπτική της Ελλάδας. Ο Ολυμπιακός εξετάζει όλα τα δεδομένα μιας απαιτητικής οικονομικά υπόθεσης, καθώς ο ποδοσφαιριστής δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη Φενέρμπαχτσε.

Οι «ερυθρόλευκοι» επιθυμούν να προσθέσουν στον άξονά τους έναν παίκτη με εμπειρία, ποιότητα και προσωπικότητα, ο οποίος θα μπορεί να κάνει τη διαφορά στα μεγάλα παιχνίδια.

Στο προσκήνιο παραμένουν επίσης ο Ρέμο Φρόιλερ και ο Μαρσέλο Μπρόζοβιτς. Πρόκειται για δύο διαφορετικές και δύσκολες περιπτώσεις, οι οποίες εξετάζονται παράλληλα, χωρίς να έχει αλλάξει η προτεραιότητα που έχει δοθεί στον Άμραμπατ.

Σημαντικές εξελίξεις αναμένονται και στην υπόθεση του Αντρέ Λουίς. Η Κάνσας Σίτι εξακολουθεί να πιέζει για την απόκτηση του Βραζιλιάνου εξτρέμ και δεν δείχνει διατεθειμένη να εγκαταλείψει τις διαπραγματεύσεις.

Η ομάδα του MLS έχει επανέλθει με βελτιωμένα οικονομικά δεδομένα, με το συνολικό πακέτο της πρότασης, μαζί με τα μπόνους, να μπορεί να ξεπεράσει τα 20 εκατ. ευρώ.

Ο Ολυμπιακός δεν είναι αρνητικός στην παραχώρηση του ποδοσφαιριστή, εφόσον ικανοποιηθούν πλήρως οι οικονομικές του απαιτήσεις. Θετική απέναντι στη μετακίνηση εμφανίζεται και η πλευρά του Αντρέ Λουίς, ο οποίος βλέπει με καλό μάτι την προοπτική του MLS.

Η τελική απόφαση αναμένεται σύντομα, καθώς η Κάνσας Σίτι επιθυμεί να ολοκληρώσει άμεσα τη συμφωνία. Ενδεχόμενη αποχώρηση του Βραζιλιάνου είναι πιθανό να οδηγήσει τον Ολυμπιακό και σε επιπλέον κίνηση για τα άκρα της επίθεσης.

Παράλληλα, οι «ερυθρόλευκοι» κινούνται για την απόκτηση δεξιού μπακ. Ο Πάμπλο Μαφέο χρειάζεται έναν ακόμη ποδοσφαιριστή δίπλα του στη συγκεκριμένη θέση, ώστε να υπάρχουν δύο αξιόπιστες επιλογές στο ρόστερ.

Στη λίστα βρίσκονται δύο με τρεις περιπτώσεις, με έναν από τους υποψήφιους να έχει προταθεί από τον ίδιο τον Μεντιλίμπαρ. Στόχος είναι η συγκεκριμένη μεταγραφή να προχωρήσει σύντομα, προκειμένου ο νέος παίκτης να συμμετάσχει στο μεγαλύτερο μέρος της προετοιμασίας.